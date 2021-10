Le PDG de Netflix défend la transphobie de Dave Chappelle par e-mail

Photo : Stacy Revere (.)

La dernière comédie spéciale de Dave Chappelle, The Closer, contient des commentaires anti-trans très tristes et très nocifs. Confronté à de nombreuses critiques concernant la décision de son entreprise de financer et de diffuser l’émission spéciale, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a décidé d’envoyer deux fois un e-mail à l’ensemble de l’entreprise, ce qui ne fait qu’empirer les choses.

Lorsque l’émission a été diffusée pour la première fois sur Netflix, un employé trans de premier plan et deux collègues ont été suspendus par l’entreprise pour avoir dénoncé publiquement Chappelle, puis interrompu une réunion de haut niveau (et après que le public ait été réintégré un jour plus tard). Vendredi, Sarandos a envoyé un mémo défendant Chappelle, disant : « Chappelle est l’un des humoristes les plus populaires aujourd’hui, et nous avons un accord de longue date avec lui. Son dernier spécial « Sticks & Stones », également controversé, est notre stand-up spécial le plus regardé, le plus collant et le plus primé à ce jour ».

Les employés prévoient maintenant un « débrayage virtuel » en signe de protestation, et en réponse aux tensions persistantes, Sarandos a décidé de doubler et de publier une autre note. D’abord obtenu par Variety, il se lit (c’est moi qui souligne) :

Nous savons qu’un certain nombre d’entre vous ont été en colère, déçus et blessés par notre décision de mettre le dernier spécial de Dave Chappelle sur Netflix. De plus, nous avons de nombreux nouveaux collègues qui souhaitent mieux comprendre les principes qui guident les choix de contenu de notre équipe, en particulier avec des titres stimulants comme celui-ci.

Notre objectif est de divertir le monde, ce qui signifie une programmation pour une diversité de goûts. Cette vision centrée sur les membres a stimulé notre croissance au cours des 20 dernières années, malgré toute la concurrence, et reste aujourd’hui l’étoile du nord de Netflix. Nous soutenons également la liberté artistique pour aider à attirer les meilleurs créateurs et repousser les demandes de censure du gouvernement et autres. Nos notes de service Entertain the World et Strategy Bets, dont nous avons longuement débattu, sont claires sur les deux principes – y compris les compromis, c’est-à-dire que nous aurons toujours des titres que certains membres et employés n’aiment pas ou pensent être nuisibles.

Avec The Closer, nous comprenons que la préoccupation ne concerne pas le contenu offensant pour certains, mais les titres qui pourraient augmenter les dommages dans le monde réel (comme la marginalisation supplémentaire de groupes déjà marginalisés, la haine, la violence, etc.) L’année dernière, nous avons entendu des préoccupations similaires à propos de 365 Journées et violences faites aux femmes. Bien que certains employés ne soient pas d’accord, nous sommes fermement convaincus que le contenu à l’écran ne se traduit pas directement par des dommages dans le monde réel.

La preuve la plus solide à l’appui est que la violence sur les écrans a considérablement augmenté au cours des trente dernières années, en particulier avec les jeux de tir en première partie, et pourtant la criminalité violente a considérablement diminué dans de nombreux pays. Les adultes peuvent regarder de la violence, des agressions et des abus – ou profiter d’une comédie stand-up choquante – sans que cela ne leur fasse du mal aux autres. Nous travaillons dur pour nous assurer que les communautés marginalisées ne sont pas définies par une seule histoire. Nous avons donc Sex Education, Orange is the New Black, Control Z, Hannah Gadsby et Dave Chappelle tous sur Netflix. La clé de ceci est l’augmentation de la diversité au sein de l’équipe de contenu elle-même.

Dans son spécial, Chappelle fait des blagues dures sur de nombreux groupes différents, ce qui est son style et une raison pour laquelle ses fans aiment sa comédie et ses commentaires. Les humoristes exposent souvent des problèmes qui sont inconfortables parce que l’art par nature est très provocateur. En tant qu’équipe de direction, nous ne pensons pas que The Closer soit destiné à inciter à la haine ou à la violence contre qui que ce soit (conformément à nos directives relatives au contenu sensible).

Nous avons ces principes de fonctionnement autour du plaisir de nos membres et de l’expression artistique depuis de nombreuses années, et la décision de l’équipe de mettre The Closer sur notre service était cohérente avec eux. La variété et la qualité de notre contenu sont ce que les membres apprécient le plus. Notre espoir est que vous puissiez être énormément inspiré en divertissant le monde, tout en vivant avec des titres qui, selon vous, n’ont pas leur place sur Netflix. Ce ne sera pas le dernier titre qui amène certains d’entre vous à se demander si vous pouvez toujours aimer Netflix. J’espère sincèrement que vous le pouvez.

-Ted