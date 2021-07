Le PDG de Newsmax, Chris Ruddy, fait l’éloge du déploiement du vaccin Joe Biden ⋆ 10z viral

in

En tant que réseau à tendance conservatrice, Newsmax n’a généralement pas une opinion favorable du président Joe Biden. cependant, Chris Ruddy a donné au président un avis positif pour ses tentatives de protéger le pays contre le coronavirus.

Ruddy, PDG de Newsmax et un ami connu et confident de l’ancien président Donald Trump, a publié mardi un éditorial qui attribue à Biden “un bon travail sur le vaccin” et pour “avoir fait une énorme brèche dans la pandémie de Covid”.

« Il a hérité d’un vaccin efficace du président Donald Trump, l’a pris dans ses bras et a couru avec », poursuit Ruddy. “Jusqu’à présent, le succès de Biden en tant que président est entièrement lié à Covid – non seulement avec le vaccin, mais aussi avec sa pression pour des plans de relance amples et populaires.”

Alors qu’il faisait l’éloge de la baisse des taux de mortalité de Covid, Ruddy a également pris un moment pour affirmer que “chez Newsmax, nous avons fortement plaidé pour que le public soit vacciné”. Cela vient après que le réseau a réprimandé l’un de ses hôtes, Rob Schmitt parce qu’il a dit que les vaccins vont « contre la nature » ​​en empêchant une maladie mortelle de tuer des personnes qui auraient autrement pu mourir.

Au fur et à mesure de la chronique de Ruddy, il fait valoir que le succès de Biden “est aussi à propos de Donald Trump” et que ses défauts “généralement [have] à voir avec lui rejetant le travail de Trump. Bien qu’il affirme que Biden fait face à un « dérapage politique » en rompant avec les programmes politiques de Trump, il reste globalement élogieux envers les efforts de Biden pour donner suite aux résultats de l’opération Warp Speed.

Biden aurait pu prendre ses distances avec le vaccin puisque son ennemi juré politique avait été la clé de sa création. Au lieu de cela, Biden a fait ce qu’il fallait et a embrassé le travail de Trump – et s’en est inspiré pour le mieux-être du pays. Il en a également profité politiquement… Pour le moment, nous, Américains, pouvons applaudir le succès du président Biden avec le déploiement du vaccin. Il sauve d’innombrables vies – et c’est une bonne chose.

Lisez la chronique complète sur Newsmax.com.

