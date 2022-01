Le PDG de Niti Aayog, Amitabh Kant, déclare que la politique devrait être pro-innovation, légère

S’exprimant lors d’un événement organisé par Microsoft India, Kant a souligné que l’Inde créait trois licornes par mois.

Le PDG de Niti Aayog, Amitabh Kant, a déclaré mardi que les politiques du pays doivent être pro-innovation, légères et progressives, car elles doivent également être comparées aux meilleures au monde. S’exprimant lors d’un événement organisé par Microsoft India, Kant a souligné que l’Inde créait trois licornes par mois.

« Mon point de vue est que votre régime politique devrait être pro-innovation, léger et progressif. Vous devriez vous comparer aux meilleurs du monde et même mieux que les meilleurs du monde », a-t-il noté.

Selon Kant, à mesure que l’Inde se développe, il y aura des défis sur le front de la cybersécurité et le pays doit s’équiper pour y faire face.

Le PDG de Niti Aayog a souligné que l’Inde doit vraiment travailler beaucoup sur la cybersécurité.

Se référant à un grand nombre d’affaires pendantes devant les tribunaux indiens, il a déclaré que le nombre d’affaires ne pouvait pas être réduit sans utiliser l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

