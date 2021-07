Le PDG de Niti Aayog réitère l’accent sur les zones de lever de soleil, les modèles PPP et l’allègement du fardeau de la conformité pour la croissance économique

Kant a souligné que le pays a désormais la possibilité d’apporter des changements qui aideront à la transformation des entreprises.

Le PDG de Niti Aayog, Amitabh Kant, a réitéré l’accent mis par le gouvernement sur la promotion des partenariats public-privé (PPP), les zones de lever de soleil et la facilité de mise en conformité lors d’un conclave économique organisé par la Chambre de commerce et d’industrie PHD (PHDCCI). Dans son discours, Kant a souligné que le pays a désormais la possibilité d’apporter des changements qui aideront à la transformation des entreprises. Afin de stimuler la croissance économique et la facilité des affaires, les exportations seront l’un des domaines sur lesquels le gouvernement se concentrera désormais.

« Les exportations seront le moteur par lequel nous devons stimuler la croissance à court terme. À l’échelle mondiale, la demande augmente et le monde regorge de liquidités. Nos exportations entre janvier et mai ont totalisé 152 milliards de dollars, ce qui est nettement supérieur à toute autre période similaire », a déclaré Kant. En dehors de cela, la mise en place de réformes, un allégement du fardeau réglementaire ainsi que la disponibilité du crédit et la baisse du coût de la logistique devraient stimuler les exportations à l’avenir.

De plus, le pays se prépare à des investissements et à des expansions dans les « zones de croissance au lever du soleil », qui comprennent les véhicules électifs, la fabrication de stockage de batteries pour véhicules électriques, l’hydrogène vert, l’intelligence artificielle (IA), l’analyse de données, la blockchain, la cybersécurité ; industries du cloud computing et de la génomique. Afin de réduire la compétitivité, Kant a déclaré que le pays visait à créer un environnement favorable qui permettra à ces technologies de prospérer et d’assurer la position de l’Inde dans le monde. En dehors de cela, les paiements numériques seront également prioritaires.

En termes de modèles de PPP, l’importance sera accordée à la fois aux infrastructures physiques et sociales. « Aujourd’hui plus que jamais, l’importance des infrastructures sociales telles que les établissements de santé est devenue primordiale. Débloquer les investissements dans ce secteur sera crucial pour la résilience et l’adaptabilité de l’Inde. Les partenariats du secteur privé pour libérer le potentiel des mécanismes de financement innovants tels que la monétisation des actifs, en donnant une impulsion à la finance verte, sont d’autres domaines potentiels, entre autres », a déclaré Kant.

Il est à noter que l’Inde est classée 79 dans l’indice de facilité de faire des affaires. Kant a souligné que le gouvernement déploiera davantage d’efforts pour réduire le nombre de dépôts, d’autorisations et de conformités afin de faciliter davantage l’environnement des affaires. « Des mesures sont maintenant nécessaires à tous les niveaux de gouvernement pour rationaliser et rationaliser les formulaires et les autorisations. Les autorisations à guichet unique, les autorisations en temps opportun et l’acquisition de terres sont des domaines sur lesquels les gouvernements des États doivent se concentrer.

Pendant ce temps, les gouvernements des États ont été invités à prendre l’initiative d’instituer des réformes du travail et de rationaliser les coûts de l’électricité pour l’industrie.