Le PDG de NVIDIA figure sur la liste des 100 personnes les plus influentes de Time

Time Magazine a publié sa liste des 100 personnes les plus influentes de l’année, mettant en vedette Simone Biles, Britney Spears et le pionnier de la crypto Vitalik Buterin. Parmi eux se trouve Jensen Huang, PDG de NVIDIA, l’un des trois PDG technologiques inclus dans la liste de cette année, aux côtés d’Elon Musk et de Tim Cook.

Alors que NVIDIA est une marque bien connue dans l’industrie du jeu, avec la dernière gamme de cartes graphiques Ampere de la société toujours très convoitée et presque impossible à obtenir, Huang est inclus dans la liste Time pour le travail de la société permettant l’IA via les réseaux neuronaux.

« Le logiciel qui permet aux ordinateurs de faire des choses qui nécessitaient autrefois une perception et un jugement humains dépend en grande partie du matériel rendu possible par Jensen Huang », lit le profil de temps écrit par le fondateur de DeepLearning.AI, Andrew Ng. « Avec les technologies d’IA encore émergentes créant une soif insatiable pour plus de calculs, l’équipe de Huang est bien placée pour continuer à faire progresser les technologies pour les décennies à venir. »

En plus d’alimenter les jeux et les réseaux de neurones, les GPU de NVIDIA sont également de plus en plus utilisés pour extraire la crypto-monnaie, en particulier Ethereum, dont le cofondateur Vitalik Buterin figurait également sur la liste des personnes influentes. Leur popularité pour l’exploitation minière a exacerbé les pénuries d’approvisionnement en puces, NVIDIA ayant réédité des cartes plus anciennes pour l’exploitation minière, tout en réduisant les performances d’exploitation minière sur les nouveaux stocks de GPU axés sur les jeux.