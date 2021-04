Le PDG de Nvidia, Huang, “très confiant”, l’accord arm sera approuvé

Le PDG du spécialiste graphique Nvidia, Jensen Huang (photo), a déclaré qu’il était “très confiant” que l’acquisition potentielle par son entreprise du géant britannique des puces Arm sera approuvée.

S’adressant à GamesBeat, l’exécutif a déclaré qu’il estimait que l’accord serait approuvé en 2022, soit à peu près au moment où Nvidia avait initialement prévu qu’il serait fermé.

Nvidia a annoncé en septembre 2020 son intention d’acheter Arm, mais en janvier de l’année suivante, il est apparu que l’accord faisait l’objet d’une enquête de la part de l’autorité britannique de la concurrence. Le mois suivant, Microsoft, Google et Qualcomm se sont plaints auprès des régulateurs antitrust américains au sujet de l’acquisition, qui ont déclaré que l’accord nuirait à la concurrence dans l’espace technologique.

“Je suis très confiant que les régulateurs verront la sagesse de la transaction”, a déclaré Huang.

“Cela créera une poussée d’innovation. Cela créera de nouvelles options pour le marché. Cela permettra à ARM de s’étendre sur des marchés qui, autrement, seraient difficiles à atteindre pour eux-mêmes. Comme beaucoup de partenariats que j’ai annoncés, tout cela apporte L’intelligence artificielle dans l’écosystème ARM, apportant la plate-forme informatique accélérée de Nvidia à l’écosystème ARM – c’est quelque chose que seuls nous et un groupe d’entreprises informatiques travaillant ensemble pouvons faire. Les régulateurs en verront la sagesse, et nos discussions avec eux sont comme prévu et constructives. . Je suis convaincu que l’accord sera encore conclu en 2022, date à laquelle nous nous y attendions au départ, environ 18 mois. »

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72112/nvidia-ceo-huang-very-confident-arm-deal-will-be-approved/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));