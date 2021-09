Le PDG de Paradox, Ljungerud, part en raison de « points de vue divergents sur la stratégie de l’entreprise »

Le PDG de la société de jeux suédoise Paradox Interactive Ebba Ljungerud (photo) quitte son poste.

Dans un dossier sur la page des relations avec les investisseurs de la société, la société a déclaré que Ljungerud quittait son poste “avec effet immédiat” en raison de “points de vue divergents sur la stratégie de la société à l’avenir”.

L’ancien PDG Fredrik Wester a été recruté pour remplacer immédiatement Ljungerud.

Il n’y a pas plus d’informations sur les raisons du départ de Ljungerud, bien que Paradox soit apparemment satisfait de sa performance pendant son mandat.

“Ebba a fait un travail fantastique en tant que PDG de Paradox Interactive. Sous sa direction, l’organisation, la base de joueurs et nos projets de jeux ont été renforcés et développés, ce qui donne à l’entreprise une base solide pour sa croissance future”, a déclaré le président du conseil d’administration, Håkan Sjunnesson.

“Nous regrettons qu’elle ait décidé de démissionner mais lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs.”

Wester était auparavant PDG entre 2009 et 2018. Il a été remplacé par Ljungerud lors de son départ en février 2019. Elle était auparavant directrice commerciale du groupe Kindred et était membre du conseil d’administration de Paradox depuis 2014.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72440/paradox-ceo-ljungerud-leaves-due-to-differing-views-on-company-strategy/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));