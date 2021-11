Le PDG de Paxos déclare que la clarté de la réglementation aidera les écuries à être plus adoptées

Charles Cascarilla, co-fondateur et PDG de l’émetteur de stablecoin Paxos, estime que la décision de l’administration Biden de réglementer les stablecoins est un bon pas dans la bonne direction. Il a partagé ses sentiments lors d’une interview le 3 novembre, notant qu’il attendait avec impatience plus de dialogue sur le sujet.

Dans l’interview, Cascarilla a déclaré qu’il pensait que la clarté et la cohérence réglementaires aideraient la technologie stablecoin à atteindre une courbe d’adoption, s’étendant ainsi à la vie de chacun. Il a ajouté que la réglementation est essentielle pour que tout le monde comprenne comment ils peuvent fonctionner dans l’industrie, et Paxos a fait pression pour la clarté de la réglementation depuis le début.

Il a fait la promotion de son entreprise, affirmant qu’il s’agissait du seul émetteur de pièces stables doté d’un régulateur principal. Cascarilla a en outre noté que Paxos opère par l’intermédiaire d’une société de fiducie à New York. En tant que telle, la clarté réglementaire aiderait l’entreprise à changer la vie des gens grâce aux pièces stables.

Cependant, il a proposé que le gouvernement crée des règles du jeu équitables pour toutes les pièces stables. Ce faisant, il croit que les entreprises privées seront en mesure d’innover des solutions qui aideront l’industrie à réaliser des cas d’utilisation plus conventionnels. Cascarilla a en outre noté que le fait qu’un émetteur de pièces stables soit assuré par un dépositaire ou une société de fiducie est un problème qui peut être résolu.

Les Stablecoins fonctionneront différemment par rapport au marché plus large de la cryptographie

Commentant à quel point les pièces stables seront équitables pour les actifs numériques natifs de la blockchain tels que Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD), Cascarilla a déclaré que les deux industries auraient des résultats différents car elles ne traitent pas les mêmes problèmes. .

Selon lui, BTC est enclin à être soit de l’or numérique, soit un actif de réserve, tandis que l’ETH alimente une couche de programmation qui sous-tend tout. Bien qu’il pense que les deux pièces ont franchi des étapes importantes, Cascarilla affirme qu’il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir libérer leur véritable potentiel.

D’un autre côté, les pièces stables aident les gens à prendre des actifs traditionnels et à les mettre sur la blockchain. En créant ce pont, les pièces stables offrent aux actifs traditionnels les caractéristiques positives des crypto-monnaies, notamment des marchés ouverts 24h/24 et 7j/7, des transactions instantanées, des frais bas et plus d’inclusion, entre autres. En tant que tel, il pense que les pièces stables deviendront une partie intégrante du futur secteur financier.

Révolutionner le marché des changes

Selon Cascarilla, la gestion des réserves qui soutiennent une monnaie stable est une question délicate, car elle détermine la structure d’une monnaie stable. Par exemple, l’utilisation de titres ferait ressembler l’émetteur d’un stablecoin à une banque, à un ETF ou à un fonds commun de placement. Cependant, l’utilisation d’espèces et de ses équivalents introduit une stabilité qui fait ressembler l’émetteur à un marché monétaire.

En utilisant des pièces stables adossées uniquement à des monnaies fiduciaires, Cascarilla pense que le secteur peut aider à transformer le marché des changes en éliminant le modèle actuel de neuf à cinq, cinq jours par semaine. Un tel changement entraînerait l’activation permanente des marchés des devises.

Le PDG de Paxos a déclaré que la clarté de la réglementation aiderait les pièces stables à être plus adoptées est apparue en premier sur Invezz.