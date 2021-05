Le PDG de Paxos partage son point de vue sur les crypto-monnaies et le portefeuille de nouvelle génération de PayPal

Fin 2020, lorsqu’il a annoncé qu’il ajouterait de la crypto à sa plate-forme, PayPal a fait des vagues massives dans l’industrie de la cryptographie. En fait, cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les prix de la crypto-monnaie ont reçu une si forte avance au début de la course haussière qui les a amenés là où ils en sont actuellement.

Bien sûr, PayPal n’aurait pas pu le faire seul et s’est plutôt associé à Paxos pour essayer de gérer les paiements cryptographiques. Jusqu’à présent, le partenariat semble avoir très bien fonctionné et pour tout le monde. En fait, le PDG et cofondateur de Paxos, Charles Cascarilla, a récemment commenté l’état du secteur de la cryptographie et le portefeuille numérique de nouvelle génération de PayPal pour la cryptographie.

L’interview de Charles Cascarilla

Cascarilla a fait part de ses réflexions sur les crypto-monnaies et PayPal lors d’une interview avec CNBC. Au cours de l’entretien, il a confirmé l’une de ses déclarations précédentes, à savoir que la demande de services de cryptage dépasse de loin les attentes. Il a élaboré en disant que PayPal lui-même était probablement une grande raison à cela.

Il pense que les crypto-monnaies deviennent courantes sur la base de tout ce qui a été vu jusqu’à présent, et l’objectif principal de Paxos est maintenant de créer l’infrastructure et d’alimenter PayPal. Cependant, il a également déclaré que de nombreuses autres entreprises souhaitaient se rapprocher des crypto-monnaies, contribuant ainsi à l’adoption et à la croissance de l’industrie.

L’entrevue a également abordé la volatilité des prix et son impact en tant que facteur de risque. Cascarilla a déclaré que les crypto-monnaies ne peuvent pas encore être considérées comme un mécanisme de paiement. En fait, cela ne deviendra peut-être jamais un mécanisme de paiement. Cependant, il a également déclaré que les crypto-monnaies pourraient un jour se transformer en or et qu’à ce moment-là, leur phase de découverte des prix pourrait se terminer. Si cela se produit, les crypto-monnaies pourraient devenir moins volatiles et plus fiables.

Cependant, il insiste sur le fait que Paxos se concentre sur la création de l’infrastructure pour les crypto-monnaies et ne cherche pas à choisir la devise gagnante. Il pense que le marché éliminera tout seul les mauvais projets et permettra aux bons de se développer et d’évoluer.