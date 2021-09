Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que nous pourrions avoir besoin de clichés annuels de Covid

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, s’adresse à une conférence de presse après une visite pour superviser la production du vaccin Pfizer-BioNtech COVID-19 dans l’usine de la société pharmaceutique américaine Pfizer à Puurs, en Belgique, le 23 avril 2021.

Il y aura un retour à la vie normale d’ici un an, a déclaré dimanche le PDG et président de Pfizer, Albert Bourla, ajoutant qu’il est probable que des vaccins annuels contre le Covid seront nécessaires.

“D’ici un an, je pense que nous pourrons revenir à une vie normale”, a déclaré Bourla dans une interview sur ABC “This Week”.

Le retour à la vie normale comportera des mises en garde, a-t-il déclaré: “Je ne pense pas que cela signifie que les variantes ne continueront pas à venir, et je ne pense pas que cela signifie que nous devrions pouvoir vivre notre vie sans vaccins, ” dit Bourla. “Mais cela, encore une fois, reste à voir.”

La prédiction de Bourla sur le retour à la vie normale est conforme à celle du PDG de Moderna, Stéphane Bancel. “À partir d’aujourd’hui, dans un an, je suppose”, a déclaré Bancel au journal suisse Neue Zuercher Zeitung, selon . jeudi, lorsqu’on lui a demandé son estimation d’un retour à la vie normale.

Pour que cela se produise, Bourla de Pfizer a suggéré qu’il est probable que des vaccins annuels contre le coronavirus seront nécessaires.

“Le scénario le plus probable pour moi est que, parce que le virus se propage dans le monde entier, il continuera à voir de nouvelles variantes qui sortent”, a déclaré Bourla. “Nous aurons également des vaccins qui dureront au moins un an, et je pense que le scénario le plus probable est la vaccination annuelle, mais nous ne savons pas vraiment, nous devons attendre et voir les données.”

Vendredi, le chef des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a autorisé la distribution de vaccins de rappel Covid-19 de Pfizer et BioNTech pour les personnes se trouvant dans des milieux professionnels et institutionnels à haut risque, une décision qui a annulé un comité consultatif. Walensky a approuvé la distribution des injections de rappel aux Américains plus âgés et aux adultes souffrant de problèmes de santé sous-jacents au moins six mois après leur première série de injections, conformément au comité consultatif.

L’Organisation mondiale de la santé s’oppose fermement à un déploiement généralisé des injections de rappel, affirmant que les pays les plus riches devraient donner des doses supplémentaires aux pays ayant des taux de vaccination minimes.

Bourla a déclaré dimanche qu’il n’était “pas juste de décider si vous allez approuver ou non les boosters” sur d’autres critères que “si les boosters sont nécessaires”.

Mardi, Tom Frieden, ancien chef du CDC, a critiqué Moderna et Pfizer pour ne pas partager plus largement la propriété intellectuelle sur la vaccination afin d’aider à accélérer les taux de vaccination mondiaux.

“Tout en se concentrant sur la vente de vaccins coûteux aux pays riches, Moderna et Pfizer ne font presque rien pour combler l’écart mondial dans l’approvisionnement en vaccins. C’est honteux”, a déclaré Frieden sur Twitter.

Bourla a déclaré que ce n’était pas une bonne idée de faire des vagues sur la propriété intellectuelle.

“La propriété intellectuelle est ce qui a créé le secteur florissant des sciences de la vie qui était prêt lorsque la pandémie a frappé”, a déclaré Bourla. “Sans cela, nous ne serions pas ici pour discuter si nous ne l’avions pas fait avec nous ou non parce que nous n’aurions pas de vaccins … De plus, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Je ne sais pas pourquoi [Frieden] utilise ces mots. Nous sommes très fiers. Nous avons sauvé des millions de vies.”

Pfizer vend des vaccins à des prix différents à des pays avec des niveaux de richesse différents. Les pays en développement achètent des vaccins à prix coûtant à Pfizer, a déclaré Bourla. Et Bourla a souligné le fait que Pfizer vend un milliard de doses de vaccin au gouvernement américain à prix coûtant. Le gouvernement américain fait ensuite don de ces doses de vaccin “sans frais, totalement gratuitement, aux pays les plus pauvres du monde”, a-t-il déclaré.