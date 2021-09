Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, se dit prêt à régler l’affaire Landmark XRP avec la SEC

Le directeur général de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que la société de paiement basée à San Francisco était prête à régler son procès avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à une condition.

Dans une nouvelle interview avec Fox Business, Garlinghouse a déclaré que Ripple serait prêt à régler avec la SEC si le régulateur définissait clairement le statut réglementaire du XRP.

« Dans la mesure où nous pouvons trouver une voie constructive avec la SEC, nous voulons bien sûr la trouver. Il n’y a cependant aucun scénario que nous allons régler à moins qu’il n’y ait une certitude absolue sur ce qu’est le XRP à l’avenir.

Et il est très clair que comment Ripple utilise ces technologies, combien d’autres personnes dans la communauté utilisent ces technologies. Ce ne sont pas des valeurs mobilières. Ils ne représentent pas une propriété dans Ripple, la société.

Garlinghouse dit également que l’industrie de la cryptographie est déjà considérablement réglementée malgré les récentes déclarations du président de la SEC, Gary Gensler, selon lesquelles l’espace est un « Wild West ».

«Je pense que nous perdons de vue le fait que la crypto est réglementée. Il est réglementé par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Il est réglementé par d’autres entités gouvernementales, que ce soit son FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) et le Trésor américain. Alors, quand j’ai entendu les gens de la SEC s’avancer et dire : ‘Hé, c’est le Wild Wild West. Ce n’est pas réglementé.

Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai… Auparavant, ils (SEC) disaient que Bitcoin n’est pas une sécurité. L’ETH (Ethereum) n’est pas une sécurité.

