Le PDG de Ripple déclare que l’entreprise pourrait devenir publique une fois l’affaire de la SEC résolue

Le PDG de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, a confirmé l’intention de son entreprise de devenir publique. La seule pierre d’achoppement est le combat juridique de l’entreprise avec la Securities and Exchange Commission (SE) des États-Unis.

Encore une fois, Ripple confirme son intention de devenir public

Garlinghouse l’a fait savoir lors d’une conférence mercredi lors de la conférence Consensus by CoinDesk 2021. On a demandé au PDG si Ripple deviendrait une entreprise publique, ce à quoi il a répondu que la probabilité est «très élevée à un moment donné».

Ce n’est pas la première fois que les plans d’introduction en bourse prévus de Ripple sont signalés. Garlinghouse a lancé l’idée pour la première fois en janvier 2020 lorsqu’il a déclaré qu’il s’attendait à voir de nombreuses introductions en bourse dans l’espace cryptographique dans les mois à venir.

Le mois dernier, l’un des plus grands actionnaires de Ripple, Yoshitaka Kitao, PDG du groupe SBI au Japon, a également révélé l’intention de Ripple de devenir publique une fois le procès de la SEC résolu sur un appel de résultats. La nouvelle a fait grimper le XRP à 14%, se négociant à 1,61 $ à l’époque.

Le procès SEC et Ripple a commencé en décembre 2020 lorsque le régulateur a allégué que Ripple avait mené une vente de titres en cours et non enregistrée via son jeton natif XRP.

Plusieurs requêtes ont été déposées dos à dos car l’affaire est toujours dans sa phase de découverte. Pendant ce temps, la société blockchain a remporté quelques victoires où des motions ont été jugées en sa faveur.

XRP pas inflationniste comme Bitcoin et Ethereum

Garlinghouse a souvent cherché à savoir sur quelle base la SEC avait décidé que Bitcoin et Ethereum étaient des produits de base, tandis que XRP était une sécurité.

Il a toujours soutenu que le XRP était un meilleur jeton que Bitcoin et Ethereum. Dans une récente interview, le patron de Ripple a fait valoir que l’un des avantages du XRP par rapport à BTC et à l’ETH est qu’il s’agit d’un jeton inflationniste nul car il est pré-miné. BTC 2,16% Bitcoin / USD BTC USD 39757,23 $

Selon Garlinghouse, l’algorithme de consensus du XRPL empêche la création de plus de jetons, ce qui le distingue des crypto-monnaies de preuve de travail (PoW) comme Bitcoin et Ethereum qui sont encore en cours d’exploitation.

Pendant ce temps, Ripple a continué à faire des mouvements massifs malgré son procès contre la SEC. L’entreprise a signé plus de 20 contrats cette année, grâce à sa clientèle étrangère croissante, notamment en Asie.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.