Le PDG de Ripple dit que la SEC ne donne pas de cadre clair pour la crypto

Comme le cas de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis se poursuit, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, insiste sur le fait que la Commission n’a fourni aucune clarté dans la réglementation de la cryptographie. Il a déclaré que la SEC utilisait ses conférences avec des entreprises de cryptographie comme génération de leads pour les actions de contrôle social, et que l’agence avait également perdu de vue sa mission de protéger les investisseurs.

Le PDG de Ripple affirme que la SEC utilise des réunions avec des entreprises de crypto comme génération de leads pour les actions d'exécution

Au milieu de l’affaire de la SEC sur XRP, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a réitéré ses considérations sur le manque de clarté de la réglementation cryptographique fournie par le chien de garde des valeurs mobilières. Il a tweeté samedi :

« L’innovation américaine est en route en raison du refus de la SEC de produire un cadre transparent pour la cryptographie. Plutôt que d’opérer avec l’entreprise, la SEC utilise leurs réunions avec les entreprises comme génération de prospects pour leurs actions d’application.

Les tweets du PDG de Ripple ont suivi son entretien avec Fox Business Friday, où il a également parlé du manque de clarté de la réglementation sur la cryptographie, ainsi que de l’affaire XRP et de ses implications.

“Je suppose qu’il y a eu et qu’il y a toujours une absence de clarté”, a réitéré Garlinghouse, accentuant, “Si nous voulons que cette entreprise prospère ici en nous, il doit y avoir de la clarté.” Il a insisté sur le fait que le président de la SEC ne peut toujours pas dire « hé, il y a de la clarté » mais « le Congrès doit rédiger de nouvelles lois pour que ce soit clair ». Garlinghouse a souligné que “ces deux choses ne peuvent pas exister.”

Il a également documenté l’échange cryptographique coté au Nasdaq, Coinbase, qui a récemment abandonné son projet de lancer un produit de prêt une fois que la SEC a déclaré un cas. L’échange même la Commission n’a fourni aucune clarification concernant son appel.

Discutant de l’affaire XRP, Garlinghouse a déclaré que la “mission de la SEC est de protéger les investisseurs et de faciliter la garantie de marchés ordonnés”. Cependant, il a fait valoir que dans le cas XRP :

«Plus de 10 000 personnes détenant XRP ont déposé un recours collectif contre la SEC. Ce sont les personnes précises que la SEC est censée protéger. »

Il a également déclaré que, sans fournir de clarté, l’organisme de surveillance des valeurs mobilières “autorisait le XRP à être coté et coté et négocié librement à travers les États-Unis”. Par conséquent, « de plus en plus de personnes se sont impliquées » et XRP « a échangé pendant huit ans, et donc [the SEC] a porté plainte en faisant baisser la valeur de 60% ou 70%.

Garlinghouse a déclaré: “Si l’objectif est d’ordonner les marchés et également de protéger les investisseurs, je pense que nous avons perdu de vue la grande image de ce qu’est le mandat principal de la SEC.”

On a demandé au gouvernement Ripple quelle était la fin du jeu de la ville de Gensler avec Ripple, XRP et également l’ensemble du secteur de la cryptographie. Il a répondu:

«Je pense que nous perdons de vue le fait que la crypto est réglementée. C’est réglementé par la CFTC, c’est réglementé par la CFTC, qu’il s’agisse ou non d’un organisme d’application de la loi, du Trésor américain. Donc, après avoir entendu les gens de la SEC revenir et dire: “Hé, c’est souvent le Wild Wild West, ce n’est pas réglementé”, ce n’est pas tout à fait vrai.

Garlinghouse n’est pas le seul concerné par le manque de clarté de la réglementation cryptographique. Le législateur américain Pat Toomey a écrit une lettre à Gensler vendredi pour demander une orientation claire sur la réglementation de la cryptographie. La commissaire de la SEC, Hester Peirce, a également exprimé ses réflexions sur le manque de clarté concernant la réglementation de la cryptographie.

Garlinghouse a en outre noté que la SEC disait généralement: “Hé, venez nous parler.” Cependant, «chaque fois que quelqu’un va lui parler de la communauté crypto, il semble que c’est la génération de leads pour engager des actions coercitives. Ce n’est pas une manière décente pour nous d’aider cette entreprise à prospérer aux États-Unis », a-t-il déclaré.

La SEC a affirmé que le XRP peut être un titre, pas comme le bitcoin ou l’éther, et devrait être enregistré et contrôlé en soi. Garlinghouse a décrit : « Si vous commencez à traiter le XRP comme une sécurité, ce qui signifie que vous êtes soumis à tout un tas de lois [and] prix liés au règlement des titres. La magie du XRP est cependant incroyablement rapide et la façon dont c’est incroyablement rentable pour les paiements transfrontaliers, cependant Ripple déploie la technologie. Le PDG a prévenu :

“Si vous commencez à le traiter comme une sécurité, les prix et la vitesse changent considérablement et c’est vraiment un exemple de l’impact de la SEC sur le choix des gagnants et des perdants de cette nouvelle industrie.”

L’équipe juridique de Ripple a récemment déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de conclure un accord avec la SEC et est assurée que le président de la SEC, Gensler, est convaincu que “poursuivre l’affaire, c’est choisir des gagnants et des perdants dans le secteur de la cryptographie au détriment de l’innovation”.

