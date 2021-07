Le PDG de Salvatore Ferragamo quittera en septembre – WWD

in

MILAN — Un éclairage a été fait jeudi sur les changements qui se préparent chez Salvatore Ferragamo.

A l’issue d’un conseil d’administration extraordinaire, présidé par Leonardo Ferragamo, la société florentine a annoncé en fin de journée qu’elle était parvenue à un accord avec la directrice générale Micaela le Divelec Lemmi, qui conservera ses fonctions jusqu’au prochain conseil d’administration, prévu en septembre. .7, communiquer les résultats financiers semestriels de la société.

A partir de cette date, tous les pouvoirs exécutifs seront exercés par le vice-président Michele Norsa.

Le conseil d’administration a également approuvé les termes et conditions de l’accord avec Marco Gobbetti, qui succèdera au Divelec Lemmi en tant que directeur général et PDG, mais la société n’a pas précisé quand il sera libéré de ses obligations contractuelles chez Burberry. Comme indiqué, Gobbetti a déclaré qu’il resterait PDG de Burberry jusqu’à la fin de l’année.

Leonardo Ferragamo a souligné le “rôle fondamental” que Gobbetti jouera dans la croissance de l’entreprise “dans le cadre d’une amélioration importante de la marque et de son potentiel”.

Il a également exprimé sa gratitude au Divelec Lemmi “pour le travail important qu’elle a accompli” dans son rôle depuis 2018, à la tête de l’entreprise “avec engagement et dévouement même dans la phase délicate de la pandémie, et pour avoir contribué au début d’une processus de transformation du groupe dans une optique d’orientation client et de culture retail qui seront à la base des développements futurs » de Ferragamo.

Le Divelec Lemmi repartira avec plus de 1,97 million d’euros « en contrepartie de la rupture anticipée de la relation et en compensation de tout dommage lié à cette rupture anticipée » à payer d’ici le 30 septembre de cette année. Le Divelec Lemmi devait rester PDG de la société jusqu’au 31 décembre 2023, comme décidé fin mars. Les parties ont confirmé la résiliation consensuelle de la clause de non-concurrence, de sorte qu’aucun montant dans ce dossier ne sera versé au Divelec Lemmi, qui ne détenait aucune action de la société jeudi.

Comme indiqué, Burberry Group plc a révélé plus tôt cette semaine que Gobbetti, qui a pris ses fonctions de PDG en juillet 2017, quittera à la fin de l’année afin de se rapprocher de sa famille. Quelques minutes plus tard, Salvatore Ferragamo SpA a confirmé que Gobbetti assurait un rôle similaire dans la société italienne.

À l’époque, il n’y avait aucune mention du Divelec Lemmi, bien que des rumeurs sur son départ de la société basée à Florence circulent en Italie depuis un certain temps. Le Divelec Lemmi est un vétéran de Gucci qui a rejoint Ferragamo en tant que Chief Corporate Officer puis a été nommé CEO en 2018.

Au début de sa carrière, Gobbetti a été PDG de Moschino, puis a passé 13 ans chez LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, où il a été PDG de Givenchy, en collaboration avec Riccardo Tisci. Il a ensuite décampé à Céline, où il a travaillé avec Phoebe Philo.

Contrairement à Burberry, qui est cotée à 100 pour cent en bourse, la famille Ferragamo possède et gère toujours en partie l’entreprise.

La source de vente de la marque est constituée d’accessoires en cuir haut de gamme, moins sensibles aux tendances saisonnières ou dépendants de créateurs en vogue. Ils apportent également des marges plus élevées et s’inscrivent bien dans le domaine d’expertise méthodique de Gobbetti.

L’ancien directeur créatif de Ferragamo, Paul Andrew, a quitté l’entreprise en mai, et les observateurs se demandent si Tisci pourrait se diriger vers la marque italienne, après Gobbetti. On dit que les deux sont proches, bien que les collections de Tisci chez Burberry aient gagné en ventes et en élan critique.

De plus, il a déjà dit au revoir à Gobbetti. Tisci a passé plus d’une décennie chez Givenchy, où il a été directeur créatif de 2005 à 2017. Alors que Gobbetti était l’homme qui a initialement embauché Tisci, les deux se sont chevauchés dans l’entreprise un peu plus de trois ans seulement lorsque Gobbetti est parti pour Céline.

Gobbetti sera le quatrième PDG de Ferragamo en cinq ans : Norsa a démissionné en 2016 après une décennie et Eraldo Poletto est parti en 2018 après moins de deux ans en poste, remplacé par le Divelec Lemmi.

Les analystes voient l’arrivée de Gobbetti comme retardant une vente potentielle de Ferragamo, permettant à l’exécutif d’élaborer et d’exécuter un plan de redressement, après des années de ralentissement de la marque.

Les spéculations sur une éventuelle vente de Ferragamo ont tourbillonné pendant des années et ont toujours été démenties par la famille, qui a assoupli ses rôles supérieurs et embauché des gestionnaires externes pour faire avancer l’entreprise.

Au cours des 12 mois clos le 31 décembre, les revenus de Salvatore Ferragamo ont chuté de 33,5% à 916 millions d’euros, mais la société a annoncé une amélioration progressive au second semestre et une performance positive des magasins de la marque au cours des neuf premières semaines de 2021, surmontée d’une solide croissance en Chine et en Corée du Sud et un gain de 85,6% dans le canal numérique. Au cours des trois mois clos le 31 mars, les revenus ont augmenté de 10,3% à 245 millions d’euros malgré les fermetures en cours des magasins dans certains pays, touchés par la pandémie.