Le PDG de SBI affirme que Ripple a l’intention de devenir public à la suite d’un procès à la SEC

Yoshitaka Kitao, PDG de la grande société financière japonaise SBI Group, a déclaré que Ripple deviendrait public après le procès en cours de la SEC. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 29 avril, citant le discours de Kitao lors d’un appel de résultats. Dans l’appel, Kitao a noté que Chris Larsen, le co-fondateur de Ripple, souhaite que l’entreprise aille dans cette direction.

La société prévoyait d’entrer en bourse depuis janvier 2020. À l’époque, le directeur général de la société, Brad Garlinghouse, avait laissé entendre que Ripple pourrait organiser une offre publique initiale au cours des 12 prochains mois. Il a noté que les introductions en bourse deviendraient bientôt courantes dans les espaces de la crypto et de la blockchain. Tout en reconnaissant que Ripple ne serait pas la première entreprise dans l’espace naissant à entrer en bourse, il a noté qu’il s’attend à ce que l’entreprise soit parmi les premières à faire une offre publique initiale. Il a poursuivi en disant que le fait de devenir public était une évolution naturelle pour Ripple.

Cependant, ces plans ont eu un inconvénient après que Ripple ait fait face à de multiples poursuites en 2020. Cependant, le cas le plus important a été lorsque la SEC a inculpé Ripple et deux de ses dirigeants pour la vente non enregistrée de XRP, que le régulateur prétend être une valeur. Alors que le procès de la SEC contre Ripple traîne depuis des mois, les développements récents de l’affaire ont favorisé Ripple, et ces petites victoires pourraient être la raison pour laquelle Ripple ravive ses rêves de devenir public.

La tenue d’une offre publique initiale pourrait nuire à XRP

Alors que Ripple souhaite entrer en bourse, les experts estiment que la réalisation d’une introduction en bourse pourrait être préjudiciable au prix du XRP. Par exemple, Rakesh Upadhyay, un analyste crypto, a déclaré que si Ripple travaille dur pour perturber le système mondial de transfert d’argent, il ne l’a pas encore fait.

Il a ajouté qu’après l’entrée en bourse de Ripple, les acteurs du marché pourraient d’abord avoir un peu de patience. Cependant, ils exigeront bientôt des résultats, et lorsque les résultats sont désagréables, ils pourraient perdre leurs propriétés, causant des dommages importants au XRP.

Upadhyay a ajouté que,

Une forte baisse des prix rendra difficile pour Ripple de lever des fonds. Vous vendez des jetons, ce qui montre que vous ne gagnez pas assez d’argent pour financer vos opérations. Mais contrairement à avant, après l’introduction en bourse, Ripple ne pourra pas non plus vendre de jetons sans l’annoncer au préalable. Une fois annoncé, cela affectera à nouveau les prix.

XRP continue de se négocier à la hausse. Au moment de la rédaction de cet article, la pièce se négocie à 1,03 livre après avoir gagné 5,23% au cours des 24 dernières heures et 9,11% au cours des sept derniers jours. XRP est actuellement la quatrième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 45 583 043 730,40 livres.