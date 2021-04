Le PDG de Shopify «dabbs» avec Ethereum DeFi, vont-ils l’intégrer?

Compartir

Par le biais de son compte Twitter, le PDG de la plate-forme de vente au détail par abonnement Shopify Tobi Lutke a révélé qu’il avait commencé à « barboter » avec Ethereum. Plus précisément, Lutke a déclaré qu’il avait exploré le secteur financier décentralisé et les contrats intelligents sur Ethereum dans le but:

Principalement pour comprendre comment ERC20 fonctionne mieux. Monde fascinant.

Avec environ 500 000 «magasins» actifs, 1 million d’entreprises inscrites dans le monde et une part de marché juste derrière Amazon et eBay, Shopify est aujourd’hui l’une des plateformes de commerce électronique les plus pertinentes.

Depuis 2014 environ, Shopify accepte l’USDC et le PAX, ainsi que d’autres actifs numériques comme mode de paiement. L’intégration de la plateforme avec un protocole DeFi pourrait être la prochaine étape. Dans un tweet ultérieur et après avoir expérimenté des contrats intelligents, le PDG de Shopify a posé la question suivante à la communauté crypto sur le réseau social référencé:

Quelles sont les opportunités liées au commerce qui vous intéressent le plus? Quel rôle voulez-vous que Shopify joue?

L’exécutif a déclaré que le financement décentralisé serait bon pour Shopify et était curieux de connaître une variété de sujets, tels que les réglementations NFT, DAO et les services Oracle. Ses tweets ont reçu des réponses d’utilisateurs et de développeurs Ethereum Core. Lutke a demandé:

Quel est le mécanisme technique pour faire cela? J’imagine que les oracles sont essentiellement des contrats intelligents qui écrivent périodiquement ces valeurs externes dans la chaîne (et provoquent des événements?). Est-il financé par les utilisateurs d’Oracle? Existe-t-il un exemple de contrat open source?

Ethereum DeFi « aligné » avec Shopify

En réponse à l’inquiétude d’un utilisateur concernant l’incompatibilité de la finance décentralisée et de Shopify, Lutke a déclaré que «l’esprit» de la plate-forme et DeFi sont «alignés» et s’emboîtent. L’exécutif a expliqué:

En règle générale, les entreprises regardent un marché comme la vente au détail et disent «super, je vais gagner ce marché». Shopify a fait « super, assurons-nous que tout le monde puisse participer ». Donc, dans l’esprit (pas selon votre définition), nous contribuons à lutter contre la centralisation. Logique?

Lutke a révélé que son esprit avait «explosé» avec les différentes opportunités, mais n’a pas révélé plus de détails sur l’intégration possible avec le secteur DeFi.

ETH se négocie à 2081 $ avec des gains de 1,7% au cours des dernières 24 heures. La semaine dernière, l’ETH a enregistré des gains de 21,4%. Plus tôt la semaine dernière, Visa a annoncé qu’elle commencerait à régler les transactions sur Ethereum. Après l’annonce, l’ETH a reçu une dynamique haussière vers un nouvel ATH.

ETH avec des gains mineurs sur le graphique de 24 heures. Source: ETHUSD Tradingview