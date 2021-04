Le PDG de Shopify envisage d’intégrer le géant du commerce électronique dans l’écosystème DeFi

La marche de Crypto vers l’adoption par le grand public fait un autre pas en avant important alors que le PDG d’un géant du commerce électronique réfléchit publiquement à la manière d’intégrer son entreprise à l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

Vendredi soir, le PDG de Shopify, Tobi Lutke, a publié un message sur Twitter demandant à la communauté DeFi quel «rôle» Shopify pourrait jouer dans le secteur financier en pleine croissance:

Hé Twitter #DeFi. Quelles sont les opportunités liées au commerce qui vous intéressent le plus? Quel rôle voulez-vous que Shopify joue? – Tobi Lutke (@tobi) 2 avril 2021

L’enquête a attiré des centaines de réponses, y compris de la part de plusieurs acteurs puissants de DeFi. Alex Svanevik de Nansen a mentionné les paiements stables ainsi que l’utilisation de protocoles DeFi pour permettre à l’argent liquide dans les comptes Shopify de gagner du rendement, et de même, Corbin Page de ConsenSys a souligné un projet de hackathon qui déposait des paiements directement dans des protocoles productifs de rendement.

Des suggestions plus complexes centrées sur l’exploitation des fonds déposés pour les paiements, les frais d’abonnement en temps réel et l’utilisation de protocoles tels qu’Alchemix pour activer les prêts adossés à des actifs pour les paiements.

Bien que de nature hautement spéculative, la rêverie de Lutke semble être un signe qu’il a attrapé le bogue de la cryptographie. Plus tôt dans la journée, il a posté qu’il avait «essayé» les contrats intelligents, qualifiant leur fonctionnalité de «fascinante». Outre la technologie, le PDG semble également être pris avec l’éthique ouverte et sans permission de DeFi.

Dans un Tweet, il a déclaré que même si cela ne correspondrait certainement pas à la définition puriste de la décentralisation, l’un des objectifs de Shopify était de réduire les barrières et les frictions dans le commerce en ligne – un cousin spirituel de Defi:

Habituellement, les entreprises voient un marché comme la vente au détail et disent «cool, je vais gagner ce marché». Shopify a fait « cool, assurons-nous que tout le monde puisse participer ». Donc, dans l’esprit (pas selon votre définition), nous contribuons à lutter contre la centralisation. Logique? – Tobi Lutke (@tobi) 3 avril 2021

Si une fonctionnalité alimentée par Defi arrivait un jour sur la plate-forme de Shopify, elle serait probablement immédiatement l’un des catalyseurs les plus importants pour l’adoption dans la courte histoire de DeFi. Shopify est la plus grande entreprise au Canada, parmi les plus importantes de l’hémisphère nord, et compte plus de 3 millions de boutiques en ligne dans le cadre de sa plateforme.