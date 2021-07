in

Le PDG de Shutterstock a acheté le dernier plongeon ; Ce sont des moments «super intéressants» pour la crypto et la blockchain

“Alors que les gens et les entreprises commencent à comprendre comment construire une infrastructure au-dessus de la blockchain, c’est là que cela devient vraiment intéressant”, a déclaré Jon Oringer, dont le VC Fund Pareto Holdings étudie également le Web 3.0, la blockchain et la crypto dans lesquels investir.

Jon Oringer, fondateur et président exécutif de Shutterstock Inc, est optimiste sur la blockchain et la crypto-monnaie.

Dans une interview avec Bloomberg, Oringer, qui a déménagé à Miami l’automne dernier, qui travaille à devenir une plaque tournante de la crypto dans le monde, a en fait “acheté une partie de la baisse” qui a récemment vu le prix du bitcoin baisser de plus de 50% et Ether plus de 66%.

«Je pense que c’est une période intéressante pour les crypto-monnaies (et) ces instruments sont là pour rester. Alors que les gens et les entreprises commencent à comprendre comment construire une infrastructure au-dessus de la blockchain, c’est là que cela devient vraiment intéressant.

Oringer s’attend à voir des types de plateformes décentralisées, qu’il s’agisse de médias sociaux ou d’autres types de marchés qui se construisent sur la blockchain, et « à mesure qu’ils sortiront, cela renforcera ces jetons. Ils ont des effets de réseau massifs aujourd’hui. Je pense que cela ne fera que se renforcer », a-t-il ajouté.

Les jetons non fongibles (NFT) sont une chose qu’Oringer trouve « super intéressante », ce qui, selon lui, « commence à légitimer » une partie de cette technologie quant à la raison pour laquelle elle existe et pourquoi elle a du sens.

Shutterstock intègre également les NFT et examine comment la blockchain peut affecter la dynamique du marché de la façon dont nous achetons et vendons des images et comment le flux de travail va changer.

« En fin de compte, cela se résume à la confiance. S’il y a un système dans lequel il y a une raison de ne pas faire confiance au marché ou au mécanisme, je pense que c’est là que la blockchain commence à entrer en jeu », et les choses deviennent intéressantes, a-t-il déclaré.

Oringer est également le co-fondateur de Pareto Holdings, un fonds de capital-risque et un incubateur technologique basé à Miami, et ils étudient ici les technologies financières, les technologies de la santé, les technologies de l’éducation, le Web 3.0, la blockchain et la crypto – le genre de plates-formes qui peuvent désintermédiaire dans les endroits où il y a un doute sur la confiance de la communauté en la plate-forme – pour investir.

«Quand il y a une certaine concurrence d’organisations décentralisées de type blockchain qui peuvent avoir une approche plus démocratique pour savoir qui peut dire quoi sur les plateformes. Je pense que ce sont des moments super intéressants à la fois pour la crypto et pour la blockchain.

Outre la cryptographie, Origer a également parlé des stocks de mèmes et de la manie de la vente au détail qui, selon lui, représentent un changement.

“Nous voyons des gens prendre leurs propres décisions d’investissement”, selon leurs propres recherches. Bien qu’il y ait une déconnexion avec les types dangereux de spéculation et de trading en cours, en particulier avec les actions mèmes, en fin de compte, les fondamentaux pèseront, et ces actions se négocieront sur ces fondamentaux, a-t-il ajouté.

« C’est ainsi que fonctionne le système. C’est comme ça que ça va continuer à fonctionner », cependant, beaucoup de gens veulent dire quelque chose, et ils le font avec de l’argent.

“C’est un changement fondamental dans la façon dont les gens investissent et comment les gens envisagent d’investir”, a déclaré Origer, ajoutant qu’à terme, les valorisations reviendront à la normale.

