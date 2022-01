Le PDG de Signal démissionne alors que le co-fondateur de WhatsApp prend la relève dans l’intérim

L’application de messagerie populaire Signal perd son PDG de longue date, Moxie Marlinspike, alors qu’il a annoncé lundi qu’il démissionnait de son poste.

Marlinspike a écrit dans un article de blog qu’il voulait toujours s’assurer que l’application pourrait se maintenir au-delà de son implication. Ayant travaillé sur l’application pendant près d’une décennie, il faisait une grande partie du travail pour faire fonctionner l’application, de l’écriture de tout le code Android et du serveur à la gestion. Cependant, il explique que l’application est désormais mieux placée pour fonctionner sans lui en tant que PDG.

Signal est maintenant un groupe incroyable de 30 personnes : un mélange d’ingénieurs formidables, de designers super talentueux, d’un personnel d’assistance doué et imperturbable, et une équipe de direction très accomplie et engagée.

[…]

Nous avons une excellente équipe de direction qui facilite le développement de produits, gère l’organisation et fait avancer la technologie. Plus important encore, les valeurs et la mission sur lesquelles Signal a été construite sont ancrées dans l’ensemble de l’organisation, et toutes les personnes impliquées sont là pour les honorer et les mener à bien.