Le PDG de SII, Adar Poonawalla, étend son soutien financier aux étudiants voyageant à l’étranger pour étudier

Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India (SII), a annoncé jeudi qu’il avait créé un fonds de 10 crores de roupies pour étendre un soutien financier aux étudiants voyageant à l’étranger pour leurs études. Comme le vaccin Covid-19 de SII, Covishield, n’était pas encore accepté dans ces pays, les étudiants doivent engager des coûts de quarantaine importants.

Poonawalla a tweeté qu’il mettrait de côté 10 crores de roupies et que les étudiants pourraient demander une aide financière s’ils en avaient besoin. Il s’agissait d’une contribution personnelle de sa part. Poonawalla avait reconnu en juin que de nombreux Indiens qui avaient pris le Covishield étaient confrontés à des problèmes de voyage dans l’Union européenne et a promis de le reprendre au plus haut niveau et de résoudre le problème avec les régulateurs et au niveau diplomatique avec les pays.

À ce jour, seize pays européens ont reconnu le Covishield fabriqué en Inde comme un vaccin acceptable pour l’entrée. Cependant, 15 pays n’ont pas encore accepté Covishield et ont des directives d’entrée différentes.

Après avoir mis l’Inde sur la liste rouge des restrictions de voyage, le gouvernement britannique a annoncé qu’à partir de dimanche 8 août, à 4 heures du matin, l’Inde passerait à la liste orange avec des règles de test et de quarantaine plus faciles.

Les étudiants indiens doivent faire face à des restrictions de voyage s’ils n’ont pas été complètement vaccinés avec un vaccin autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Europe, Swissmedic pour la Suisse et la Food and Drug Administration pour les États-Unis.

