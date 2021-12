Le PDG de SII assure que les vaccins Covid pour les enfants seront prêts dans 6 mois, voici quel est le statut des autres jabs

Serum a reçu un feu vert pour mener des essais de stade 2 et 3 pour son vaccin sur des enfants âgés de 2 à 17 ans en juillet avec certaines conditions.

Alors que la menace de nouvelles variantes de Covid-19 se profile, le PDG du fabricant de Covishield Serum Institute of India, Adar Poonawalla, a assuré que le vaccin pour les enfants âgés de 3 à 18 ans serait lancé dans les six mois. La vaccination des enfants est d’autant plus importante dans le cadre de la réouverture des écoles et des examens du Conseil attendus dans les prochains mois.

Poonawalla s’exprimait lors du 27e Sommet du partenariat COO 2021 où il a fait l’annonce et a informé que Covovax destiné à la vaccination des enfants de moins de 18 ans est en cours d’essai. Il a également assuré que le vaccin est sans danger pour les enfants et qu’il faut attendre l’annonce du gouvernement pour aller de l’avant avec la vaccination. Il a en outre déclaré que la dernière variante préoccupante, Omicron, n’avait pas eu d’impact très grave sur les enfants, car leur corps, leurs cellules et leurs poumons se rétablissent mieux.

Serum a reçu un feu vert pour mener des essais de stade 2 et 3 pour son vaccin sur des enfants âgés de 2 à 17 ans en juillet avec certaines conditions. Actuellement, des essais sont en cours sur 920 enfants dans divers établissements.

Le 3 décembre, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a annoncé que le Parlement prendrait une décision sur la vaccination des enfants sur la base des recommandations de deux groupes d’experts clés sur l’administration des vaccins.

Pendant ce temps, la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) a donné son feu vert à un autre candidat au vaccin, le ZyCoV-D, pour une utilisation d’urgence chez les enfants de 12 ans ou plus. Biological E Ltd fait également l’objet d’essais cliniques sur 624 enfants âgés de 5 à 18 ans pour un vaccin ciblant le RBD du RBD du gène SARS-CoV-2. L’essai Johnson & Johnson pour l’essai ‘Ad.26COV.2S’ est mené sur des enfants en Inde ainsi que dans le cadre d’un essai mondial.

Parlant de la menace Omicron, Poonawalla a déclaré que le monde est mieux préparé avec des systèmes de santé adéquats, un approvisionnement en oxygène, des vaccins et des enseignements tirés des deux premières vagues pour faire face aux troisième ou quatrième vagues. Quant à l’Inde, elle ne fait face qu’à 8 000 à 10 000 cas par jour, la majorité étant de la variante Delta.

Sans faire de prédiction ferme, elle a déclaré qu’avec une troisième dose, on peut certainement améliorer la protection du système immunitaire contre de nouvelles variantes, au moins pendant cinq à six mois. Il a cependant également souligné qu’Omicron est plus infectieux et se propage plus rapidement et qu’il ne faut pas le prendre à la légère même lorsque les premiers rapports suggèrent qu’il est de nature assez douce.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.