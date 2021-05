Le PDG de Snap déclare que l’entreprise est “ heureuse ” de payer la taxe sur l’App Store et accepte la fonctionnalité ATT

Au milieu du procès intense d’Epic Games contre Apple sur la façon dont il gère l’App Store, le PDG de Snap, Evan Spiegel, a partagé le point de vue positif de la société sur la commission de 30% d’Apple et la nouvelle fonctionnalité de transparence de suivi des applications qui a attiré la colère de Facebook et de l’industrie de la publicité.

Dans une interview avec TechCheck de CNBC aujourd’hui, Snap – la société mère de Snapchat – PDG Evan Spiegel a expliqué comment la société considérait la commission de 30% d’Apple sur l’App Store. C’est notamment le contraire de ce que nous avons entendu d’Epic, de Spotify, de Facebook et de la Coalition for App Fairness.

Voici ce que Spiegel avait à dire sur le paiement du taux de 30%:

«Nous avons vraiment l’impression que Snapchat n’existerait pas sans l’iPhone et sans la plate-forme incroyable qu’Apple a créée», a déclaré Spiegel sur TechCheck. «En ce sens, je ne suis pas sûr que nous ayons le choix de payer les frais de 30%, et bien sûr, nous sommes heureux de le faire en échange de toute la technologie incroyable qu’ils nous fournissent en termes de logiciel. mais aussi en termes de progrès matériels. »

Et interrogé sur la fonctionnalité de transparence du suivi des publicités d’Apple qui vient d’être lancée à la fois pour les éloges des défenseurs de la vie privée et de vives critiques de Facebook et de nombreux autres acteurs du secteur de la publicité, Spiegel a déclaré que la transition s’était déroulée en douceur pour Snap et qu’elle était sur la même page que Apple:

«Nous sommes vraiment alignés avec eux sur les changements qu’ils apportent pour aider à protéger la vie privée», a déclaré Spiegel. «Et jusqu’à présent, les premiers investissements que nous avons faits depuis près de 10 ans pour protéger la confidentialité des utilisateurs sur notre plate-forme portent vraiment leurs fruits.»

Hier encore, Snapchat a présenté une toute nouvelle application de montage vidéo Story Studio iOS aux côtés des Snapchat Spectacles de nouvelle génération.

