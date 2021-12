Le PDG de Southwest Airlines testé positif au COVID-19

Après avoir insisté auprès d’un panel sénatorial cette semaine sur le fait que les systèmes de filtration d’air des avions sont si bons que les masques faciaux « n’ajoutent vraiment pas beaucoup » de protection supplémentaire pour les passagers, le PDG de Southwest Airlines, Gary Kelly, a été testé positif pour COVID-19.

Le transporteur aérien basé à Dallas a confirmé son diagnostic vendredi, selon ., qui a fait suite à la longue audience en personne du Sénat de cette semaine pour laquelle Kelly était assis à proximité d’autres dirigeants de compagnies aériennes. Aucun d’entre eux ne portait de masques faciaux. Au moment d’écrire ces lignes, cependant, aucun des autres participants n’avait confirmé de la même manière un diagnostic de COVID-19, du moins pas publiquement.

PDG de Southwest Airlines : « Je pense que l’affaire est très solide, les masques n’ajoutent pas grand-chose »

Voici Kelly faisant ces commentaires sur ce qu’il perçoit comme l’impact négligeable des masques faciaux. À noter : sur la base de la période d’incubation du virus COVID-19 ? Il est possible qu’il ait déjà été positif en faisant ces commentaires mercredi, sans s’en rendre compte.

En fait, il est probablement plus que « possible » qu’il était déjà positif pour COVID-19 lorsqu’il a fait ces commentaires. Parce que . rapporte que Kelly parlait déjà aux gens de son diagnostic dès le lendemain, jeudi.

D’après les commentaires de Kelly lors de l’audience au Sénat : « Les statistiques, je me souviens, sont que 99,97 % des agents pathogènes en suspension dans l’air sont capturés par le système de filtrage (à haute efficacité des particules d’air) et qu’il est activé toutes les deux ou trois minutes.

«Je pense que l’argument est très solide et que les masques n’ajoutent pas grand-chose, voire rien, dans la cabine aérienne. L’environnement est très sûr, de très haute qualité par rapport à tout autre environnement intérieur.

Protections superposées

Le problème avec ses commentaires est quelque chose que beaucoup de gens semblent avoir eu du mal à saisir pour l’ensemble de la pandémie jusqu’à présent. Ce que les scientifiques et les responsables de la santé publique essaient de faire adopter aux gens, c’est le concept de protections en couches. Vaccins, masques faciaux, distanciation sociale, etc. Pour une raison quelconque, cependant, trop de gens interprètent cette formule comme – eh bien, cela signifie que les vaccins et les masques faciaux sont inefficaces en eux-mêmes. Et s’ils sont inefficaces, pourquoi même s’embêter !

C’est un peu comme porter une ceinture de sécurité dans une voiture. Il n’y a aucune garantie que vous ne mourrez pas dans un accident de voiture. Mais cela vous donne certainement de bien meilleures chances. Et aucune personne rationnelle ne considère la ceinture de sécurité comme la seule action responsable à prendre pour assurer sa sécurité automobile. Ne pas dépasser la limite de vitesse, ne pas conduire en état d’ébriété – des actions supplémentaires comme celles-ci font également partie de l’équation. Le point est : nous avons cette idée de protections en couches dans d’autres parties de notre vie.

Oui, les masques faciaux sont vraiment importants

Kelly, néanmoins, semble avoir du mal avec ce concept. À quoi bon avoir de l’air pur dans une cabine fermée si une personne séropositive juste à côté de vous crache un poumon droit dans votre visage ?

Cela dit, en attendant, mec, quelle fin d’année minable pour Southwest.

Les mauvaises nouvelles se sont certainement accumulées ces derniers temps. Une tonne de vols annulés bloquant les gens à travers le pays. La colère de certains dans la base face aux nouvelles règles sur les vaccins. Un pilote du sud-ouest qui semble participer au mouvement Let’s Go Brandon. Un PDG qui pense que les masques faciaux sont inutiles – et qui a maintenant COVID-19.

Le diagnostic du PDG rappelle également, non pas que quiconque devrait en avoir besoin à ce stade, qu’une variante beaucoup plus transmissible de COVID-19 appelée Omicron est en train de se déchaîner à travers le pays en ce moment. Et c’est une raison de plus pour se faire vacciner et booster.