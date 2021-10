Le PDG de Spanx offre 10 000 $ à chaque employé et des billets d’avion de première classe

La fondatrice de Spanx, Sara Blakely, redonne à ses employés alors que la plus jeune femme milliardaire autodidacte célèbre l’acquisition par la société d’investissement mondiale Blackstone d’une participation majoritaire dans la société de vêtements pour femmes. Spanx, a parcouru un long chemin sous la direction de Blakely, devenant une entreprise maintenant évaluée à environ 1,2 milliard de dollars après que la femme d’affaires a commencé à vendre des télécopieurs de porte à porte pour un salaire et des avantages.

Célébrant le succès de l’entreprise dans une vidéo publiée sur Instagram la semaine dernière, Blakely a fait tourner un globe à proximité avant de demander : « Pourquoi est-ce que je fais tourner un globe ? » Elle a ensuite annoncé la grande nouvelle à ses employés : elle avait acheté deux billets de première classe pour n’importe où dans le monde pour chaque employé.

« Vous savez, si vous avez un voyage, vous voudrez peut-être sortir pour un très bon dîner, vous voudrez peut-être sortir dans un très bon hôtel », a poursuivi Blakely. « Donc, avec les deux billets de première classe de tout le monde pour n’importe où dans le monde, vous obtenez chacun 10 000 $. » Ce fut un moment important pour les employés, qui se sont mis à applaudir et à pleurer lorsqu’une soirée dansante a éclaté. Un employé a dit qu’il irait à Bora Bora pour sa lune de miel, tandis qu’un autre voulait s’enfuir en Suède.

Blakely a reflété dans la vidéo le travail acharné qu’elle avait déployé pour démarrer Spanx, appeler à froid des usines de fabrication et travailler nuits et week-ends pour réaliser son rêve. « J’ai dit que cette entreprise vaudrait un jour 20 millions de dollars, et tout le monde s’est moqué de moi », a déclaré Blakely en larmes. Elle a porté un toast à toutes les femmes qui ont ouvert la voie à son succès ainsi qu’à toutes les femmes dans le monde qui « n’ont pas eu cette opportunité », soulignant que si la moitié des entrepreneurs sont des femmes, elles ne reçoivent que 2,3% du capital-risque. « Dans un moment comme celui-ci, je pense à ma mère et à mes grands-mères et à leur manque d’options et à toutes les femmes qui les ont précédées », a-t-elle poursuivi. « Cela n’aurait été qu’un rêve très lointain. »

Cette décision a été saluée par les personnes et les entreprises dans les commentaires : « Diriger avec intuition, gentillesse et humanité, humour et force », a écrit une personne, tandis qu’une autre intervenait, « Tellement inspiré par vous et ce que vous avez créé et les femmes que vous avez impacté en cours de route Sara. »