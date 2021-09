Le PDG de Spotify, Daniel Ek, critique les récentes concessions d’Apple sur l’App Store

La semaine dernière, Apple a officiellement dévoilé une concession App Store pour les applications « lecteurs » – y compris Spotify – dans le cadre d’un accord majeur impliquant la Japan Fair Trade Commission (JFTC). Maintenant, les hauts responsables de Spotify expriment leur mécontentement à l’égard du règlement, affirmant qu’il ne va pas assez loin et vantant une législation réglementaire radicale.

La dernière concession de l’App Store d’Apple est arrivée quelques jours seulement après un règlement de 100 millions de dollars avec un certain nombre de développeurs iOS qui gagnent moins d’un million de dollars par an. Dans le cadre de ce règlement de plusieurs millions de dollars, le développeur d’iPhone a accepté de modifier ses règles de communication concernant les méthodes de paiement alternatives, c’est-à-dire les paiements traités hors de l’App Store et, à leur tour, exonérés des frais du marché numérique.

Sur ce dernier front, la société basée à Cupertino a mis à jour en juin les règles de l’App Store pour permettre aux développeurs de communiquer avec les clients en dehors des applications, mais ce n’est qu’avec le règlement de 100 millions de dollars que les professionnels impliqués ont pu discuter (et établir un lien vers) alternative. options de paiement.

En revanche, la concession de l’application de lecture susmentionnée découle d’une enquête lancée par la Commission japonaise du commerce équitable (JFTC) en 2016. Il convient de noter ici que des enquêtes similaires ont été ouvertes en 2021, le gouvernement allemand ayant annoncé une enquête antitrust. dans les politiques de l’App Store en juin. Et environ deux mois auparavant, la Commission européenne avait formellement accusé Apple de fausser « la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d’applications de streaming musical via son App Store ».

De retour à la concession de l’application lecteur, cependant, le compromis couvre les plates-formes avec des bibliothèques de contenu organisées – y compris Kindle, Netflix, Spotify et des services similaires, selon la définition d’Apple.

À la suite du règlement (qui mettra fin à l’enquête d’une demi-décennie de la JFTC), les développeurs d’applications de lecture du monde entier (pas seulement au Japon) auront la possibilité de créer des liens vers leurs propres sites Web dans l’application, évitant ainsi l’App Store. frais en traitant les inscriptions au compte et les paiements en interne, à compter de l’année prochaine.

Comme indiqué initialement, les supérieurs de Spotify, qui ont vivement critiqué la « taxe » et les politiques de l’App Store d’Apple, ont visé la portée des dernières concessions de l’entreprise.

Horacio Gutierrez, responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify – qui en juin a décrit Apple comme un « tyran impitoyable » – a publié un tweet sur le sujet, affirmant que les « ajustements sélectifs » des règles de l’App Store « ne vont pas assez loin. “

Et le PDG de Spotify, Daniel Ek, a pour sa part écrit un message similaire, écrivant : « C’est un pas dans la bonne direction, mais cela ne résout pas le problème. Les développeurs d’applications veulent des règles claires et équitables qui s’appliquent à toutes les applications. Notre objectif est de rétablir la concurrence une fois pour toutes, pas une étape arbitraire et égoïste à la fois. Nous continuerons à faire pression pour une vraie solution.

Le message de l’avocat de longue date de Microsoft Gutierrez – et le tweet de réponse d’Ek en conséquence – est inclus avec un graphique intitulé “Le règlement proposé par Apple ne traite pas les pratiques anticoncurrentielles de l’App Store”. Fait intéressant, au lieu de critiquer uniquement les politiques de l’App Store, la ressource compare les limites perçues des règlements récents d’Apple et les avantages perçus de l’Open App Markets Act.

Les législateurs américains ont introduit la loi bipartite Open App Markets Act il y a environ un mois, et si elle est adoptée et promulguée, la législation établirait toutes sortes de réglementations et d’exigences opérationnelles pour les magasins d’applications qui comptent 50 millions d’utilisateurs ou plus aux États-Unis – l’App Store et Google Play Store chef parmi eux.

Il convient de noter en conclusion qu’Apple, qui a acquis le service de streaming de musique classique Primephonic la semaine dernière, a longtemps repoussé les critiques de ses frais d’App Store – et en particulier les plaintes de Spotify.