Le PDG de Spotify déclare que les changements d’inscription à l’App Store d’Apple sont la “bonne direction” mais toujours injuste

L’un des plus grands critiques d’Apple en ce qui concerne l’App Store est Spotify. Et peu de temps après l’annonce d’Apple permettant aux développeurs d’informer les clients des options pour s’inscrire et gérer les abonnements en dehors de l’App Store, le directeur juridique de Spotify et le fondateur/PDG ont fait part de leur point de vue sur les changements qui devraient arriver en 2022. .

Spotify n’a pas hésité à faire pression pour les changements qu’il considère comme justes pour l’App Store d’Apple. Cela inclut d’être membre fondateur de la Coalition for App Fairness avec Epic Games et de témoigner devant le Congrès à plusieurs reprises.

L’une des plus grandes plaintes de Spotify est qu’il ne peut pas laisser les utilisateurs d’iPhone et d’iPad savoir qu’ils peuvent s’inscrire à son service de musique en streaming pour moins directement via Spotify au lieu d’utiliser des achats intégrés.

Nous avons appris hier soir en réponse à la Japan Fair Trade Commission qu’Apple mettra à jour ses directives de l’App Store au début de 2022 pour permettre aux développeurs d’applications de lecture de « partager un lien unique vers leur site Web pour aider les utilisateurs à configurer et à gérer leur compte ».

Comme nous l’avons noté précédemment :

Bien qu’Apple mentionne que les modifications n’affectent que les applications de « lecteur », la société souligne que cela inclut les applications qui offrent des abonnements au contenu pour les magazines numériques, les journaux, les livres, l’audio, la musique et la vidéo.

Bien que cela ouvre définitivement des options pour les développeurs, les détails sur l’apparence exacte des directives et leur application ne sont pas encore tout à fait clairs.

En réponse, le directeur juridique de Spotify, Horacio Gutierrez, a mis à jour un graphique que la société avait précédemment créé avec un astérisque à côté de “Interdit les restrictions de communication par les développeurs à leurs utilisateurs à l’intérieur ou à l’extérieur de l’application” qui se lit comme suit “Portée étroite / Non applicable à toutes les applications . “

Gutierrez a commenté que “les ajustements sélectifs d’Apple à ses règles de l’App Store sont les bienvenus, mais ils ne vont pas assez loin #TimetoPlayFair.”

Le fondateur et PDG de Spotify, Daniel Ek, a retweeté un commentaire selon lequel il convient que cette décision est “un pas dans la bonne direction, mais cela ne résout pas le problème”.

Poursuivant, Ek a déclaré :

Les développeurs d’applications veulent des règles claires et équitables qui s’appliquent à toutes les applications. Notre objectif est de rétablir la concurrence une fois pour toutes, pas une étape arbitraire et égoïste à la fois. Nous continuerons à faire pression pour une vraie solution

