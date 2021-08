Le PDG de Spotify dit que Joe Rogan ne sera plus censuré

Joe Rogan est-il censuré ? Plus maintenant. Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a révélé que son entreprise n’interfère plus avec son podcasteur le plus important.

Le PDG a récemment expliqué comment le podcasting a changé la société de streaming musical dans une interview en podcast avec Axios. À un moment donné, Axios a demandé à Ek s’il pensait que la société devrait avoir une responsabilité éditoriale pour des podcasts comme « The Joe Rogan Experience ».

Spotify a supprimé un certain nombre de podcasts Rogan qu’il jugeait répréhensibles. Mais Ek a répondu que la société ne prévoyait pas de supprimer d’autres épisodes – tout comme elle ne surveille pas les rappeurs ou d’autres contenus musicaux. « Nous avons aussi beaucoup de rappeurs très bien payés sur Spotify, qui gagnent des dizaines de millions de dollars, sinon plus, chaque année grâce à Spotify. Et nous ne dictons pas non plus ce qu’ils mettent dans leurs chansons », a relayé Ek.

Joe Rogan a signé un accord de 100 millions de dollars avec le service de streaming en mai 2020. Avant la fin de l’année, le podcast Joe Rogan était une exclusivité Spotify. Mais comme l’a relaté Digital Music News, Spotify a supprimé 42 épisodes de contenu pré-accord du podcast pour des raisons qui n’ont pas été spécifiées.

Bon nombre des cibles de suppression présentaient des personnalités controversées avec des opinions marginales. Cela comprenait le fondateur de Bulletproof Coffee, Dave Asprey, qui était un invité fréquent de l’expérience Joe Rogan. Spotify a supprimé trois épisodes avec lui.

Après des allégations d’agression sexuelle autour du comédien Chris D’Elia, quatre épisodes le mettant en scène ont été supprimés. D’autres invités très controversés comme Alex Jones et Milo Yiannopoulos ont également vu leurs épisodes retirés du catalogue de Spotify.

Joe Rogan est-il censuré ? Rogan lui-même a confirmé que la suppression de certains épisodes était une condition de l’accord de 100 millions de dollars. “Il y avait quelques épisodes qu’ils ne voulaient pas sur leur plate-forme, et je me disais” D’accord, je m’en fiche “”, a expliqué Rogan dans une récente discussion en podcast.

Les employés de Spotify étaient au cœur d’une partie de la police du contenu du podcast de Rogan. Ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant le matériel qu’ils considéraient comme anti-transgenre ou diffusant des informations erronées sur le vaccin contre le coronavirus. Mais le dernier rapport sur les revenus de Spotify a révélé que le podcast de Rogan avait fonctionné «au-dessus des attentes», un résultat qui a peut-être encouragé Ek et Spotify à cesser de supprimer des épisodes ou de bloquer des invités.

Enfin, parlant des craintes que les podcasts ne dépassent le centre de la musique, Ek en a ri. Il dit qu’il ne croit pas que l’audience des podcasts de Spotify dépassera jamais les auditeurs de musique puisque la musique domine toujours le format radio traditionnel. Il dit également qu’il ne pense pas que les podcasteurs recevront des redevances par flux, mais qu’il y aura de nouvelles opportunités de monétisation dans l’espace.