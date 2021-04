Le PDG de Spotify fait une offre pour Arsenal Football Club – “ Je suis très sérieux ”

Le PDG de Spotify, Daniel Ek, envisage sérieusement d’acheter l’Arsenal Football Club. Il recherche maintenant un consortium d’autres investisseurs intéressés.

Ek dit qu’il a obtenu un financement pour une offre d’achat d’Arsenal et qu’il est prêt à le posséder. Le PDG de Spotify admet qu’il pourrait s’agir d’un “ long voyage ” pour convaincre Kroenke Sports Enterprises de vendre le club de football assiégé.

KSE a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de vendre le club et a publié mardi un communiqué indiquant qu’il n’accepterait aucune offre. ESPN a rapporté lundi qu’au moins trois anciennes stars des Gunners – Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira – présenteraient une offre officielle dans les prochaines semaines. Ek a déclaré dans une interview à CNBC qu’il était prêt à tester la détermination de KSE à ne pas vendre.

«Je suis fan d’Arsenal depuis l’âge de 8 ans», a-t-il déclaré aux hôtes. «Arsenal est mon équipe. J’adore l’histoire, j’aime les joueurs et bien sûr, j’aime les fans. Donc, en regardant cela, je vois une formidable opportunité de définir une véritable vision pour le club afin de le ramener à sa gloire. Je veux établir la confiance avec les fans et je veux à nouveau m’engager avec les fans. Je suis très sérieux », a ajouté Ek.

Il a peut-être manqué les centaines d’appels d’artistes, d’auteurs-compositeurs et de labels indépendants pour payer davantage les artistes. Spotify augmente les prix de plusieurs de ses niveaux de diffusion de musique à travers le monde – mais cela entraînera-t-il des redevances plus élevées pour les artistes qui diffusent? Les pressions pour payer les artistes au moins un centime par flux ont été rejetées par Spotify dans le passé.

Pendant ce temps, Ek est prêt à concentrer son énergie sur l’achat d’un club de football. «Tout ce que je peux faire, c’est préparer ce que je pense être une offre très réfléchie, leur apporter et espérer qu’ils m’écouteront», a-t-il déclaré à CNBC. «Je me concentre uniquement sur le club, je me concentre sur les fans et je me concentre sur l’essai de ramener le club à la gloire. Je suis avant tout fan. C’est la chose la plus importante pour moi, et je veux que le club fasse mieux; c’est mon intérêt premier.

Le directeur d’Arsenal, Josh Kroenke, a déclaré à son personnel que KSE n’accepterait aucune offre de vente des Gunners. Cela inclut tous les efforts déployés par le propriétaire de Spotify, Daniel Ek, pour “ prendre le contrôle ” du club assiégé. Des sources affirment que la nouvelle a été réitérée parmi le personnel lors d’un appel virtuel mardi.

