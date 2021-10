Le PDG de Square, Jack Dorsey, dit vouloir construire un système d’extraction de bitcoins

Le PDG de Square, Jack Dorsey, a déclaré vendredi soir que la société pourrait se lancer dans le secteur de l’extraction de bitcoins.

Dorsey a tweeté que la société envisageait un « système d’extraction de bitcoins basé sur du silicium personnalisé et open source pour les particuliers et les entreprises du monde entier ». Le prix du bitcoin a dépassé 62 000 $ à la suite de la série de tweets de Dorsey, alors que la crypto-monnaie la plus populaire au monde atteint son plus haut niveau historique.

L’objectif de Dorsey serait de rendre le minage de crypto-monnaies – le processus de création de nouveaux bitcoins en résolvant des problèmes de calcul de plus en plus complexes – plus accessible, tout comme la vision originale de Square était de permettre aux petites entreprises et aux propriétaires indépendants d’accepter plus facilement les paiements par carte de crédit. Il a écrit que l’extraction de bitcoins devrait être « aussi simple que de brancher une plate-forme à une source d’alimentation ». Aujourd’hui, l’industrie minière du bitcoin est dominée par des acteurs à grande échelle qui peuvent se permettre d’acheter des dizaines de milliers d’ASIC, le type d’équipement spécialisé utilisé pour frapper de nouvelles pièces.

L’équipe dirigée par Jesse Dorogusker, qui est le responsable du matériel chez Square, commencera à étudier la technologie nécessaire pour mener à bien ce projet, selon Dorsey.

« Nous allons incuber le projet de système d’extraction de bitcoins au sein de l’équipe matérielle de Square, en commençant par l’architecture, la conception et le prototypage de silicium plus efficace, d’algorithmes de hachage et d’architectures d’alimentation », a écrit Dorogusker dans un tweet.

Dorogusker a déclaré qu’Afshin Rezayee, le chef et architecte de l’équipe silicium de Square à Toronto depuis 2015, dirigera le projet, étant donné que le silicium est au cœur de cette nouvelle initiative.

« Construire un noyau solide en silicium n’est qu’un début. Fournir la valeur que nous imaginons nécessite la pile complète – silicium, matériel, logiciels, fabrication et distribution innovante qui peuvent nous aider à prendre en charge le monde entier », a poursuivi Dorogusker.

Dorogusker dirige également le projet de Square visant à créer un portefeuille cryptographique.

L’extraction de bitcoins devrait être facile, selon Dorsey

Dorsey, qui est également le PDG de Twitter, a également expliqué pourquoi Square cherche à entrer dans un domaine déjà encombré.

« L’exploitation minière doit être plus distribuée », a écrit Dorsey dans un tweet. « Plus c’est décentralisé, plus le réseau bitcoin devient résilient. »

Dorsey a partagé en août qu’il se lançait personnellement dans la frappe du bitcoin, avec l’aide du fournisseur de services d’extraction de bitcoin Compass. Dans ses tweets vendredi soir, le PDG de Square a plaidé pour ce genre d’accès égalitaire au monde minier.

« L’exploitation minière n’est pas accessible à tout le monde », a écrit Dorsey. « L’extraction de bitcoins devrait être aussi simple que de brancher une plate-forme sur une source d’alimentation. Il n’y a pas assez d’incitations aujourd’hui pour que les individus surmontent la complexité de la gestion d’un mineur pour eux-mêmes. »

Le PDG de Square a ensuite partagé ses réflexions sur la nécessité de se concentrer davantage sur l’intégration verticale, ainsi que sur la conception de silicium, qui, selon lui, est trop concentrée entre quelques entreprises.

Le patron de Square s’est également lancé dans le débat sur l’énergie entourant l’empreinte carbone du bitcoin.

« Conduire vers une utilisation d’énergie propre et efficace est excellent pour l’économie, l’impact et l’évolutivité du bitcoin. L’énergie est un problème au niveau du système qui nécessite l’innovation dans le silicium, les logiciels et l’intégration. Quelles sont les plus grandes opportunités ici ? » continua Dorsey.

L’annonce de Square intervient alors que les États-Unis éclipsent la Chine pour la première fois en tant que première destination mondiale pour les mineurs de bitcoins. Les États-Unis regorgent également de sources d’énergie renouvelables.

L’État de Washington est la Mecque des fermes minières hydroélectriques. New York produit plus d’énergie hydroélectrique que tout autre État à l’est des montagnes Rocheuses et compte ses centrales nucléaires dans son objectif d’électricité 100 % décarbonée. Pendant ce temps, la part des énergies renouvelables du Texas augmente au fil du temps, avec 20% de son électricité provenant de l’éolien à partir de 2019. Le réseau du Texas continue également d’ajouter rapidement plus d’énergie éolienne et solaire.

Le Texas dispose également d’un réseau électrique déréglementé avec une tarification au comptant en temps réel qui permet aux clients de choisir entre les fournisseurs d’électricité, et surtout, ses dirigeants politiques sont pro-crypto. Ce sont des conditions de rêve pour les mineurs qui veulent un accueil bienveillant et des sources d’énergie bon marché.

« Si vous cherchez à déplacer des centaines de millions de dollars de mineurs hors de Chine, vous voulez vous assurer d’avoir une stabilité géographique, politique et juridictionnelle. Vous voulez également vous assurer qu’il existe des protections des droits de propriété privée pour les actifs qui vous déménagez », a déclaré Darin Feinstein, co-fondateur de Core Scientific.