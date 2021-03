Le PDG de Tableau, Adam Selipsky, reviendra chez Amazon Web Services en tant que PDG, en remplacement d’Andy Jassy

Le PDG de Tableau, Adam Selipsky, rejoindra Amazon Web Services en tant que nouveau PDG. (Photo . / Todd Bishop)

Adam Selipsky, PDG de Tableau Software, sera le nouveau PDG d’Amazon Web Services, en remplacement d’Andy Jassy, ​​qui prendra la relève en tant que PDG d’Amazon plus tard cette année.

Selipsky est un visage familier d’Amazon en tant qu’ancien cadre d’AWS qui a passé 11 ans chez le géant de la technologie basé à Seattle. Il est parti pour rejoindre Tableau en tant que PDG en 2016.

Selipsky, 54 ans, remplacera Jassy, ​​qui a été nommé en février pour succéder au fondateur d’Amazon Jeff Bezos en tant que PDG au troisième trimestre de cette année. Bezos restera président exécutif. Selipsky et Jassy ont travaillé en étroite collaboration lorsque Selipsky était chez AWS en tant que vice-président du marketing, des ventes et du support.

Jassy a dirigé AWS depuis le lancement de l’activité de cloud computing en 2006. AWS est devenu une entreprise de 45 milliards de dollars et un leader du marché qui contribue à augmenter les bénéfices d’Amazon et permet à l’entreprise d’investir massivement dans d’autres domaines.

«Adam apporte un jugement fort, une obsession client, la création d’équipe, la génération de la demande et l’expérience de PDG à une équipe de direction AWS déjà très forte», a écrit Jassy dans une note aux employés (lire en entier ci-dessous). «Et, ayant occupé un poste aussi important chez AWS pendant 11 ans, il connaît bien notre culture et notre entreprise.» La nouvelle a été rapportée pour la première fois par CNBC.

Charles Fitzgerald, investisseur providentiel de Seattle et gourou de la technologie cloud, a déclaré que la location avait beaucoup de sens.

«Il aurait été extrêmement difficile de faire appel à un tiers pour gérer AWS», a déclaré Fitzgerald, qui héberge le Cloud City Meetup et écrit à Platformonomics. « Selipsky est un initié AWS avec un assaisonnement extérieur récent. »

Certains avaient émis l’hypothèse que Matt Garman était en ligne pour le poste le plus élevé chez AWS, mais avec Selipsky assumant le rôle, il sera intéressant de voir ce que l’avenir réserve à Garman. Garman, membre de l’équipe de direction ou de l’équipe S d’Amazon, travaille chez AWS depuis 14 ans et dirige actuellement ses efforts de vente et de marketing.

Et tout comme Jassy a de grandes chaussures à remplir pour succéder à Bezos, Selipsky aura des chaussures tout aussi grandes à remplir pour gérer une organisation cloud qui a les empreintes digitales de Jassy partout.

La bonne nouvelle est que Selipsky et Jassy ont travaillé si étroitement ensemble, ce qui a conduit le capital-risqueur de Seattle et proche observateur d’Amazon, Matt McIlwain, à appeler cela le «mouvement parfait».

«Il a la confiance et a l’histoire et connaît le domaine, parce qu’il a aidé à le définir», a déclaré McIlwain, qui est proche de Jassy et Selipsky. En fait, le directeur général de Madrona Venture Group, basé à Seattle, a déclaré que le plus grand défi de Jassy en tant que nouveau PDG d’Amazon était de trouver son propre remplaçant chez AWS.

«Je pense que (Jassy) l’a brillamment abordé, et cela l’a mis en place pour un plus grand succès en tant que chef de la société dans son ensemble», a déclaré McIlwain.

La raison pour laquelle c’était si important est qu’AWS est un monstre, avec 45 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et représentant 63% du bénéfice d’exploitation de l’entreprise. Si AWS – qui aide à dynamiser les activités de Netflix, Epic Games et Airbnb – était une entité autonome, ce serait l’une des plus grandes entreprises aux États-Unis avec des estimations que sa valeur marchande pourrait dépasser 500 milliards de dollars.

Mais au-delà de son échelle massive, McIlwain a également déclaré que Jassy avait besoin d’un leader dans le rôle auquel il pouvait faire confiance, avec à la fois une perspective historique et une vision de la direction de l’unité.

En d’autres termes, Jassy devait être sûr de pouvoir «suffisamment lâcher AWS», a noté McIlwain.

Marc Benioff, PDG de Salesforce, à droite, avec Adam Selipsky, PDG de Tableau Software, à la conférence Tableau en 2019 (. Photo / Todd Bishop)

Tout en dirigeant Tableau, Selipsky a contribué à stimuler la croissance du pionnier de la visualisation de données de Seattle, qui avait une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars lorsqu’il a pris ses fonctions de PDG. Selipsky a supervisé l’acquisition de la société par Salesforce pour 15,7 milliards de dollars en 2019, le deuxième plus grand de l’histoire de Salesforce, et il a joué un rôle déterminant dans le passage de la société d’un produit logiciel traditionnel à un produit lié au cloud avec des offres d’abonnement.

L’expérience à la tête d’une entreprise comme Tableau – tout en étant fermement ancrée dans les principes de leadership d’Amazon – servira bien Selipsky, a déclaré McIlwain. Il a noté que Selipsky a pu avoir une vision unique des applications basées sur le cloud et de leur importance sous la direction du PDG de Salesforce, Marc Benioff. Les applications basées sur le cloud qui permettent aux organisations de travailler plus efficacement sont un domaine dans lequel Amazon n’a historiquement pas fait preuve de force, mais pourrait faire partie de la prochaine frontière d’AWS.

S’adressant à . à la suite de l’accord Salesforce, Selipsky a expliqué comment les clients recherchaient la flexibilité lors de l’achat de logiciels – choisir entre AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, ou choisir entre sur site et dans le cloud.

«Nous sommes vraiment la seule solution d’analyse significative qui offre la flexibilité et le choix à tous en tant que citoyens de première classe», a-t-il déclaré à l’époque. «Et d’ailleurs, beaucoup de nos clients n’en veulent pas. Ils veulent se mélanger et faire plusieurs choses différentes. »

Mark Nelson prendra la relève en tant que nouveau président et chef de la direction de Tableau. (Tableau Photo)

En tant que leader, Selipsky est à la fois «très proche des gens, mais aussi très analytique», a déclaré McIlwain, notant que son style de leadership était encore plus perfectionné sous Benioff et son passage chez Tableau.

Selipsky a également apporté la concentration client maniaque d’Amazon tout en dirigeant Tableau.

«Placer réellement les clients au centre de votre façon de penser le monde, ne pas placer les concurrents au centre, ne pas placer les mesures financières au centre, mais en plaçant les clients au centre, puis en déterminant comment créer une entreprise autour de cela, c’est pas le seul moyen de réussir, mais un modèle de réussite très puissant », a-t-il déclaré en 2019.

Quant à Tableau, il a également un nouveau leader. La société a annoncé que Mark Nelson, l’ancien directeur technique de SAP Concur qui a rejoint Tableau il y a près de trois ans en tant que vice-président du développement produit, a été nommé président et chef de la direction.

«Avec 25 ans d’expérience dans les logiciels d’entreprise, Mark fait partie de l’équipe de direction de Tableau depuis trois ans et il entretient des relations étroites avec nos clients et nos employés», a déclaré la société dans un communiqué. «Nous nous réjouissons de la dynamique continue de Tableau et du succès des clients.»

Le PDG d’AWS, Andy Jassy, ​​à la conférence re: Invent 2019 à Las Vegas. (Photo . / Todd Bishop)

Voici le mémo complet que Jassy a envoyé aux employés AWS:

Je veux partager qu’Adam Selipsky sera le prochain PDG d’AWS.

Adam n’est pas un nouveau visage pour AWS. En 2005, Adam était l’un des premiers vice-présidents que nous avons embauchés chez AWS et a dirigé les ventes, le marketing et le support d’AWS pendant 11 ans (ainsi que d’autres domaines tels que nos services AWS Platform pendant un certain temps). Adam est ensuite devenu le PDG de Tableau en 2016 et a dirigé Tableau pendant les 4,5 dernières années. Tableau a connu un succès significatif à l’époque d’Adam en tant que PDG: la valeur de l’entreprise a quadruplé en quelques années à peine, Tableau est passé par un changement de modèle commercial fondamental de licences perpétuelles à licences d’abonnement, et la société a finalement été acquise par Salesforce en 2019 dans l’un des les plus grandes acquisitions de logiciels de l’histoire. Suite à l’acquisition, Adam est resté PDG de Tableau et a été membre de l’équipe de direction exécutive de Salesforce.

Adam apporte un jugement solide, une obsession client, un esprit d’équipe, une génération de demande et une expérience de PDG à une équipe de direction AWS déjà très forte. Et, ayant occupé un poste aussi important chez AWS pendant 11 ans, il connaît bien notre culture et notre entreprise.

Avec un taux de revenus de 51 milliards de dollars qui augmente de 28% par an (ce sont les chiffres du quatrième trimestre 2020 que nous avons partagés publiquement pour la dernière fois), il est facile d’oublier qu’AWS en est encore aux tout premiers stades de ce qui est possible. Moins de 5% des dépenses informatiques mondiales sont à ce stade dans le cloud. Cela va changer considérablement dans les années à venir. Nous avons beaucoup plus à inventer pour nos clients, et nous avons une équipe de direction et un groupe de constructeurs très solides pour y arriver. Je suis enthousiasmé par ce qui nous attend.

Andy

PS Adam reviendra sur AWS le 17 mai. Nous passerons les semaines suivantes à faire la transition ensemble avant d’effectuer le changement au cours du troisième trimestre.