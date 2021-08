Le PDG de Take-Two ne pense pas que de nouveaux jeux devraient être lancés sur les services d’abonnement ⋆ .

Xbox Game Pass est rapidement devenu l’un des services d’abonnement les plus populaires et les plus polarisants de tous les jeux, et tandis que Microsoft continue de verser des tonnes de nouveaux jeux sur le service, toutes les entreprises ne pensent pas que le modèle est durable.

CONNEXES: Hades et Skate Headline Août 2021 Jeux Xbox Game Pass

Lors d’un récent appel aux résultats (via GameSpot), le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a récemment parlé de la situation financière entourant des services comme Game Pass, et pourquoi il ne pense pas que le lancement de nouveaux jeux sur les services ait beaucoup de sens.

«Nos points de vue restent inchangés. Nous pensons qu’un modèle d’abonnement peut avoir du sens pour les titres de catalogue approfondi », a déclaré Zelnick. « Mais cela n’a pas vraiment de sens pour les titres de première ligne. Pour qu’un modèle commercial ait un sens dans le secteur du divertissement, il doit fonctionner pour les créateurs du divertissement ainsi que pour les consommateurs du divertissement. Je pense que le catalogue peut avoir du sens pour les éditeurs, cela peut avoir du sens pour les consommateurs qui sont avides, qui veulent vraiment accéder à beaucoup de produits.

Zelnick a ensuite expliqué qu’il pensait que les « modèles de consommation » étaient différents en ce qui concerne les consommateurs de jeux vidéo et d’autres formes de divertissement, mais qu’en fin de compte, l’entreprise était disposée à changer à l’avenir. .

« Les consommateurs impliqués dans le divertissement interactif ont des modèles de consommation différents de ceux impliqués dans le divertissement linéaire. Les consommateurs de divertissement linéaire consomment environ 150 heures de programmation par mois. C’est probablement bien plus de 100 titres différents. Dans le cas du divertissement interactif, les consommateurs consomment environ 45 heures par mois, ce qui peut représenter un, deux, trois, quatre titres. Mais ce n’est certainement pas 100 titres. Donc, du point de vue des consommateurs, il n’est pas clair qu’un modèle d’abonnement ait vraiment du sens, pour la plupart des consommateurs », a-t-il déclaré.

CONNEXES: Les derniers jours de jeu gratuit Xbox incluent Saints Row IV, Overwatch et plus

“Cela reste à voir. Nous sommes ouverts d’esprit. Nous avons mis à disposition des titres de catalogue pour les services d’abonnement. Très occasionnellement, nous avons également mis à disposition des titres de première ligne. Mais nous voyons cela plus comme une offre de catalogue que comme une offre de première ligne… »