Le PDG de Tripwire démissionne après avoir soutenu la loi anti-avortement du Texas

John Gibson, PDG de Tripwire Interactive, le studio derrière Maneater et Killing Floor, a « démissionné » à la suite d’une énorme réaction publique et interne à propos de son soutien à la récente décision du Texas de priver les femmes d’un droit humain fondamental.

Le Texas a récemment introduit une nouvelle loi anti-avortement, connue sous le nom de projet de loi sénatorial 8. La loi controversée interdit l’avortement après six semaines et va jusqu’à permettre aux citoyens privés de poursuivre les prestataires d’avortement ou toute personne soupçonnée d’avoir aidé une femme à mettre fin à une grossesse. Cela crée essentiellement un système de primes ciblant les demandeurs d’avortement et appliqué par des résidents aléatoires du Texas.

Le 5 septembre, Gibson a tweeté :

Fier de #USSupremeCourt affirmant la loi du Texas interdisant l’avortement pour les bébés avec un battement de cœur. En tant qu’artiste, je ne fais pas souvent de politique. Pourtant, avec tant de pairs vocaux de l’autre côté de cette question, j’ai pensé qu’il était important de parler du dossier en tant que développeur de jeux pro-vie.

La déclaration a été largement critiquée au sein de l’industrie, et quelques heures plus tard, l’un des principaux partenaires de développement de Tripwire, Shipwright Studios, a déclaré dans un communiqué « Nous ne pouvons pas en toute bonne conscience continuer à travailler avec Tripwire sous la structure de direction actuelle. Nous commencerons l’annulation de nos contrats existants avec effet immédiat. »

Les commentaires de Gibson étaient également clairement opposés au sein de Tripwire, car ce soir, il a “démissionné” de son rôle de PDG, avec la nouvelle annoncée par la société dans une déclaration fulgurante qui dit “les commentaires donnés par John Gibson sont de son sa propre opinion et ne reflètent pas celles de Tripwire Interactive en tant qu’entreprise », et que « ses commentaires n’ont pas tenu compte des valeurs de toute notre équipe, de nos partenaires et d’une grande partie de notre communauté au sens large. Notre équipe de direction chez Tripwire est profondément désolée et est unie dans notre engagement à prendre des mesures rapides et à favoriser un environnement plus positif. »

La déclaration complète de Tripwire est ci-dessous :

