Le PDG de Tripwire, Gibson, démissionne suite aux commentaires sur l’avortement au Texas

Le patron de l’éditeur de jeux Tripwire Interactive, John Gibson, a quitté son poste de PDG à la suite de commentaires qu’il a faits sur les nouvelles lois invasives sur l’avortement au Texas.

Dans un communiqué publié sur son site Web, la société s’est excusée et a déclaré que les commentaires de Gibson étaient à la fois « sa propre opinion » et ne reflétaient pas les valeurs de Tripwire.

“Notre équipe de direction chez Tripwire est profondément désolée et est unie dans notre engagement à prendre des mesures rapides et à favoriser un environnement plus positif”, a écrit l’éditeur.

Tripwire a déjà remplacé Gibson, le co-fondateur et vice-président Alan Wilson (photo) occupant le poste de PDG. Il travaille dans le cabinet depuis 2005.

“Alan travaillera avec le reste de l’équipe de direction de Tripwire pour prendre des mesures avec les employés et les partenaires pour répondre à leurs préoccupations, notamment en organisant une réunion publique à l’échelle de l’entreprise et en favorisant un dialogue ouvert avec la direction de Tripwire et tous les employés”, a écrit Tripwire.

« Sa compréhension à la fois de la culture de l’entreprise et de la vision créative de nos jeux accompagnera l’équipe tout au long de cette transition, avec le soutien total des autres dirigeants de Tripwire. »

Cette nouvelle fait suite à une réaction de l’industrie contre les commentaires anti-avortement de Gibson, l’ancien dirigeant faisant l’éloge de l’affirmation par la Cour suprême des États-Unis de nouvelles lois invasives concernant le droit d’une femme d’interrompre une grossesse dans l’État du Texas.

