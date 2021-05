Le PDG de TRON, Justin Sun, déclare que les préoccupations cryptographiques d’Elon Musk sont légitimes

La durabilité des crypto-monnaies a été un sujet de discussion majeur au cours des deux dernières semaines, car beaucoup ont souligné les préoccupations environnementales de l’extraction de crypto. Le fondateur de la Fondation Tron, Justin Sun, a également prêté sa voix dans le débat. Il parlait à CNBC dans le cadre de l’émission “ Squawk on the Street ”, discutant de la volatilité et de ses perspectives pour les actifs cryptographiques.

L’industrie de la cryptographie doit faire face aux problèmes miniers

Sun a convenu que le patron de Tesla, Elon Musk, avait influencé les récents problèmes liés à la cryptographie. Il a admis que les tweets de Musk et la décision d’arrêter l’acceptation de Bitcoin par Tesla ont contribué au récent contrecoup que Bitcoin et les crypto-monnaies subissent.

Cependant, il a noté que les préoccupations de Musk sont réelles et que l’industrie de la cryptographie doit trouver des moyens de résoudre les problèmes soulevés. Il a déclaré que le secteur devait trouver des moyens de rendre la cryptographie économe en énergie Bitcoin (BTC / USD).

Utilisation de la preuve d’enjeu pour résoudre les problèmes d’énergie de crypto-monnaie

La technologie de preuve d’enjeu (POS) a été décrite comme l’option alternative pour l’industrie de la cryptographie qui peut éliminer l’utilisation de combustibles fossiles pour l’extraction de crypto. Sun a noté que la Fondation Tron utilise la technologie POS, qui peut réduire considérablement le taux de consommation d’énergie de 99,9% dans l’industrie. Il a déclaré,

Avec une preuve d’enjeu, vous n’avez pas besoin de machines d’extraction pour produire des blocs.

La crypto est passée d’une adoption précoce à une adoption généralisée

Interrogé sur son point de vue sur l’avenir des crypto-monnaies, Trun a déclaré que l’industrie verra un intérêt accru des institutions et des consommateurs, malgré les défis actuels. Il pense que l’industrie de la cryptographie en est encore à son stade d’infanterie. Sun a ajouté que le jeton non fongible (NFT) est un moyen facile de comprendre le fonctionnement de la blockchain.

L’industrie du NFT en est également à ses balbutiements et devrait croître à un rythme rapide. «Je pense que cette année, nous allons commencer à voir les premiers millions de collectionneurs de NFT», a-t-il déclaré, notant que ce nombre passera à environ 100 millions dans les 5 à 10 prochaines années.

