Le PDG de Twitter et Bitcoiner Jack Dorsey est sorti, Ethereum est dedans

Ether est également en tête du marché puisqu’il dépasse 4 710 $ aujourd’hui, en baisse de moins de 7 % par rapport à son ATH, tandis que Bitcoin augmente à un rythme beaucoup plus lent à 58,7 000 $, soit 16 % de moins que son sommet de 69 000 $.

Le promoteur de Bitcoin, Jack Dorsey, a démissionné de son poste de PDG de Twitter lundi.

Le même jour, les passionnés de crypto ont découvert que le bouton de conseils de Twitter comportait désormais une adresse Ethereum.

Dorsey est connu pour se concentrer uniquement sur Bitcoin et préciser à maintes reprises que son objectif crypto se concentrera uniquement sur la principale crypto-monnaie. Maintenant, le jour de sa démission, les passionnés d’Ether ont eu le cadeau d’être inclus sur Twitter.

Cependant, bien que reconnue cette semaine, l’option est en phase de test depuis septembre.

La fonction de basculement sur Twitter est actuellement réservée aux utilisateurs iOS, mais la société prévoit de déployer la prise en charge des utilisateurs d’appareils mobiles Android.

Jack quittant vient de libérer un peu d’amour Twitter Eth – le mouvement le plus haussier jamais réalisé par Twitter dans le produit pic.twitter.com/GXFc0VRJOs – Maya Zehavi (@mayazi) 29 novembre 2021

La deuxième plus grande crypto-monnaie, qui a une capitalisation boursière de 523 milliards de dollars, fait également preuve de force et domine le marché, tandis que Bitcoin est actuellement en difficulté.

Aujourd’hui, Ether a dépassé les 4 720 $ et, au moment de la rédaction, l’ETH se négocie autour de 4 710 $, en baisse de 7 % par rapport à son sommet historique de 4 875 $ il y a environ 20 jours. D’un autre côté, Bitcoin est en baisse de 16% par rapport à son ATH de 69 000 $ atteint également il y a 20 jours, alors qu’il a bondi à 58 825 $ mardi.

Selon Delphi Digital, « Dans l’ensemble, le marché ne semble pas trop chaud ici, mais à long terme, nous pensons que toute volatilité à la baisse à court terme finira par être de courte durée.

Plus d’un million d’ETH brûlés

Il y a 117 jours, le 5 août, le réseau Ethereum a mis en œuvre la mise à niveau du hard fork de Londres, qui comprenait EIP-1559 qui a modifié son taux de frais pour rendre l’actif crypto déflationniste.

Aujourd’hui, après environ quatre mois, plus d’un million d’éthers d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars ont été officiellement brûlés, selon Dune Analytics.

Le plus gros contributeur à cette consommation d’éther est le marché NFT OpenSea, représentant 115 517 ETH. Avec un peu plus de 100 000 ETH brûlés, les transferts Ether arrivent en deuxième position.

Alors que le populaire V3 de DEX Uniswap arrive en troisième place avec plus de 98 000 ETH brûlés, avec le V2, Uniswap (UNI) est responsable de la plus grande quantité d’éther brûlé à plus de 134 200 ETH.

Les autres principaux brûleurs Ether incluent stablecoin USDT, le portefeuille Ethereum MetaMask, stablecoin USDC, le jeu NFT play-to-earn Axie Infinity (AXS), 1Inch, SushiSwap, SHIB, les déploiements de contrats intelligents et MEV Bot.

JPMorgan réitère que l’éther est meilleur que le Bitcoin

Selon le géant de la boulangerie JPMorgan Chase, Etherum peut être un pari meilleur et plus sûr pour les investisseurs que Bitcoin en raison de l’utilité de sa technologie sous-jacente. BTC 3.13% Bitcoin / USD BTCUSD 58 866,39 $

Le PDG de Twitter et Bitcoiner Jack Dorsey est sorti, Ethereum est dans 1 h Polkadot (DOT) et Solana (SOL) continuent d'être les gagnants des afflux Par rapport à l'AUM 1 h Bitcoin brisera-t-il la séquence ? Historiquement, novembre rouge entraîne toujours des pertes en décembre

« La hausse des rendements obligataires et la normalisation éventuelle de la politique monétaire exercent une pression à la baisse sur le bitcoin en tant que forme d’or numérique, de la même manière que des rendements réels plus élevés ont exercé une pression à la baisse sur l’or traditionnel », a déclaré JPMorgan dans son récent rapport.

Ethereum, selon eux, a déjà joué un rôle de premier plan dans la finance décentralisée émergente (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) et en raison de l’accent accru des investisseurs sur les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance.

« Avec Ethereum tirant sa valeur de ses applications, allant de DeFi aux jeux en passant par les NFT et les pièces stables, il semble moins susceptible que le bitcoin à des rendements réels plus élevés », ont-ils ajouté. Pourtant, selon JPMorgan, les deux crypto-monnaies sont actuellement surévaluées et beaucoup trop volatiles pour la plupart des investisseurs institutionnels.

Une récente enquête de uk.investing.com a également révélé que 52% des investisseurs prévoient d’investir dans Ether avant la fin de l’année, contre 48% qui ont l’intention d’acheter du Bitcoin.

« De nombreux investisseurs en crypto sont devenus plus optimistes envers Ethereum au cours de la dernière année grâce à son implication accrue dans les projets DeFi et les NFT », a déclaré Jesse Cohen, analyste principal chez uk.investing.com.

