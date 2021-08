Le PDG de Twitter et Square, Jack Dorsey, a révélé qu’il exploitait également du bitcoin

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien qu’il n’ait pas fourni beaucoup de détails, Dorsey a déclaré qu’il exploitait Bitcoin via Compass Mining, il n’utiliserait donc pas directement les appareils ASIC pour mener à bien cette activité.

***

Le PDG de Twitter et de Square, Jack Dorsey, a publiquement confirmé qu’il exploitait Bitcoin, révélant que son approbation franche de la monnaie numérique impliquait également des activités d’extraction de crypto pour soutenir le fonctionnement du réseau.

Cela a été révélé par Dorsey dans un Tweet publié via son compte officiel, dans lequel il a soutenu les déclarations d’un utilisateur qui a commencé à exploiter Bitcoin, auquel il a répondu ce qui suit :

“J’essaie aussi de miner avec @compass_mining…”.

J’essaie aussi de miner avec @compass_mining… – jack⚡️ (@jack) 17 août 2021

Dorsey, Compass Mining et Cloud Mining

Bien que Dorsey n’ait pas donné plus de détails sur la manière dont il exploite Bitcoin et l’investissement prévu, la proposition de Compass Mining permet aux personnes intéressées d’exercer cette activité sans avoir à acquérir du matériel spécialisé, où ces derniers disposent de l’équipement nécessaire dans leurs installations, et l’intéressé tirera les bénéfices produits par l’appareil loué, en ne payant que les frais de ses opérations.

Cette pratique est connue sous le nom de cloud mining, et bien qu’il existe des entreprises réputées qui gèrent ce modèle commercial, il s’agit actuellement d’une pratique très risquée qui se prête aux escroqueries dans l’espace des monnaies numériques, notamment parce que les bénéfices dérivés peuvent fluctuer et parce qu’il y a aucune garantie réelle que l’entreprise responsable répondra correctement à l’investisseur.

Suite aux révélations de Dorsey, Compass Mining a partagé les déclarations du PDG de Twitter via son compte sur le réseau social. Cependant, la société a refusé de commenter la question, on ne sait donc pas combien le gestionnaire a investi ni combien de machines il a à sa disposition.

Soutenir Bitcoin

Le fait que Dorsey exploite désormais Bitcoin via une entreprise du secteur constitue une autre étape dans la trajectoire du gestionnaire dans son soutien à la crypto-monnaie, qu’il qualifie de « monnaie d’Internet » et sur laquelle il a de grandes attentes pour l’avenir.

Depuis Twitter et Square, Dorsey a promu plusieurs initiatives visant à promouvoir l’adoption et le développement du Bitcoin dans divers domaines, en soulignant notamment son utilisation comme moyen de paiement et comme mécanisme de financement de projets.

Déjà à titre plus personnel, Dorsey a parlé à plusieurs reprises pour montrer son soutien public à Bitcoin, participant à des conversations et à des interviews où il partage ses idées avec ses abonnés. Rappelons également que le PDG de Twitter et Square prend également en charge le fonctionnement du réseau de monnaie numérique en exécutant son propre nœud.

Lecture recommandée

Source : Décrypter, Twitter

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Nicole.Design pour DiarioBitcoin