Le PDG de Twitter et Square, Jack Dorsey, confirme que Square construit un portefeuille rigide Bitcoin

Le PDG de Square et Twitter, Jack Dorsey, a confirmé via Twitter aujourd’hui que Square envisage de créer un portefeuille matériel Bitcoin.

Le responsable du développement de produits de Square, Jesse Dorogusker, a d’abord tweeté que la société “a décidé de créer un portefeuille matériel et un service pour généraliser la garde de Bitcoin.”

Jesse Dorogusker a dit :

«Nous avons décidé de créer un portefeuille matériel et un service pour rendre plus courante la garde des bitcoins. Nous continuerons à poser des questions et à y répondre ouvertement. La réponse de cette communauté à notre fil sur ce projet a été incroyable – encourageante, généreuse, collaborative et inspirante. »

Dorsey l’a retweeté et a ajouté : “Nous le faisons”.

Dorsey a déclaré le mois dernier que Square envisageait de créer un portefeuille bitcoin et le confirme aujourd’hui.

Nous le faisons #Bitcoin https://t.co/IwbKuBoXGv – jack (@jack) 8 juillet 2021

Jesse Dorogusker a déclaré qu’ils embauchaient une équipe pour créer le portefeuille BTC :

« Merci de nous contacter par mail si vous souhaitez développer l’auto-conservation conventionnelle avec nous, en association ou au sein de notre équipe : hardwallet (at) squareup (dot) com. Nous recrutons des postes clés dans les domaines du matériel, des logiciels, de la sécurité et des affaires. Merci pour vos idées et vos questions stimulantes, continuez à revenir. ”

Les portefeuilles matériels sont l’un des moyens les plus sûrs de stocker des actifs cryptographiques, car ils permettent aux utilisateurs de stocker leurs clés privées et leurs avoirs hors ligne sur des appareils externes. Mais les nouveaux utilisateurs se plaignent d’être difficiles à apprendre et à utiliser.

Les portefeuilles matériels assurent la sécurité en permettant aux utilisateurs de conserver leurs clés privées hors ligne. Ledger et Trezor sont deux des principaux fabricants de portefeuilles matériels, Square a donc déjà une concurrence sérieuse.