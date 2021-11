Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, démissionne

Après deux mandats en tant que PDG de l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, Jack Dorsey a démissionné lundi. Le CTO de Twitter, Parag Agrawal, le remplacera en tant que PDG. La nouvelle n’est pas tout à fait surprenante pour les fans de Twitter ou Dorsey, car l’ancien PDG de Twitter a fait face à une pression accrue de la part de certains investisseurs pour choisir entre Twitter et Square. Jusqu’à lundi, Dorsey était le PDG des deux sociétés.

Le nouveau PDG de Twitter

C’est CNBC qui a d’abord signalé le remaniement exécutif au sommet du réseau social. Le cofondateur de Twitter a démissionné avec effet immédiat, Agrawal prenant immédiatement le relais. Agarwal est CTO de Twitter depuis 2017 et il fait partie de l’entreprise depuis plus d’une décennie. Il a participé au développement de fonctionnalités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour le service.

Twitter a confirmé la nouvelle via un communiqué de presse, annonçant tous les changements de direction qui font partie des plans de succession du PDG.

La société a déclaré que le conseil d’administration avait nommé à l’unanimité Agrawal comme successeur de Dorsey. Dorsey restera membre du conseil d’administration jusqu’à l’expiration de son mandat l’année prochaine. Le conseil d’administration de Twitter a également élu un nouveau président, Bret Taylor remplaçant Patrick Pichette, qui continuera à présider le comité d’audit.

Le conseil d’administration de Twitter n’a pas changé ses objectifs dans un avenir proche. La société souhaite avoir 315 millions d’utilisateurs actifs par jour d’ici 2023, selon une annonce récente. Elle souhaite également doubler son chiffre d’affaires annuel au cours de la même période.

L’action Twitter a bondi de 2% à l’annonce du remplacement de Dorsey.

Pourquoi Dorsey quitte-t-il Twitter ?

« J’ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que l’entreprise est prête à quitter ses fondateurs », a déclaré Dorsey dans un communiqué. « Ma confiance en Parag en tant que PDG de Twitter est profonde. Son travail au cours des dix dernières années a été transformationnel. Je suis profondément reconnaissant pour son talent, son cœur et son âme. C’est à lui de diriger.

Le cofondateur de Twitter a été PDG jusqu’en 2008, date à laquelle il a été expulsé. Il est revenu en tant que PDG en 2015 après la démission de l’ancien PDG Dick Costolo. L’année dernière, Dorsey a fait face à la pression de certains actionnaires qui voulaient qu’il démissionne de son poste de PDG de Twitter ou de Square.

La préférence de Dorsey pour Square n’est pas non plus surprenante. Les actions de Twitter ont bondi de 85 % depuis qu’il a pris ses fonctions de PDG en octobre 2015. Mais les actions de Square ont bondi de 1 566 % depuis que la société est devenue publique à la mi-novembre 2015.

Plus récemment, Dorsey’s Square a annoncé une nouvelle société axée sur les crypto-monnaies comme le bitcoin. Sous le nom de TBD, la société se concentrera sur les services financiers pour les crypto-monnaies. Bitcoin et l’ensemble du paysage cryptographique ont connu une croissance énorme cette année, et c’est un espace qui intéresse beaucoup Dorsey.

Cependant, tout cela n’est qu’une supposition fondée sur des événements récents. Les plans de succession de Twitter ne font aucune mention du propre avenir de Dorsey. Et l’ancien PDG n’a partagé aucun contexte supplémentaire sur sa décision de démissionner.