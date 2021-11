Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, se retire avec effet immédiat, remplacé par le CTO Parag Agrawal

Je suppose que lorsque le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, a tweeté cela au cours du week-end, nous aurions dû savoir que quelque chose se tramait.

Aujourd’hui, Dorsey a annoncé qu’il avait démissionné de Twitter, avec effet immédiat, l’actuel CTO Parag Agrawal lui succédant dans ce rôle.

La démission de Dorsey est quelque peu surprenante, étant donné qu’il s’était apparemment battu pour conserver son poste face à la pression croissante d’un groupe d’investisseurs activistes qui avait précédemment appelé à sa destitution en raison de questions sur son leadership.

Au début de l’année dernière, la société d’investissement Elliott Management Corp a acquis plus d’un milliard de dollars d’actions Twitter dans le but de gagner plus de pouvoir sur le conseil d’administration de Twitter, dans le cadre d’une campagne plus large visant à évincer le PDG Jack Dorsey, qu’elle considérait comme ne pas capitaliser sur le potentiel de l’application.

Le principal point de discorde d’Elliott était que Twitter serait mieux servi s’il avait un PDG uniquement axé sur l’amélioration des performances de l’entreprise, qui ont fluctué au cours des dernières années. Dorsey, qui est également le PDG du fournisseur de paiements en hausse Square, pourrait ne pas être en mesure de fournir la concentration requise, compte tenu de ses doubles engagements, et avec Dorsey également, à ce stade (juste avant l’épidémie de COVID), planifiant un déménagement en Afrique, L’équipe d’Elliott avait soulevé de sérieuses inquiétudes quant à son adéquation au poste et à sa capacité à maximiser le potentiel de l’application sociale.

Depuis lors, Twitter a considérablement accéléré sa dynamique d’innovation, en lançant divers outils axés sur les revenus, notamment Twitter Blue, Super Follows, les pourboires sur profil, les espaces payants, les profils professionnels et un premier pas vers le commerce électronique via des tweets et des sections d’achat.

L’élan accru fait partie du plan de croissance ambitieux de Twitter, apparemment stimulé par la poussée d’Elliott Management, que la société a annoncée en février.

Le plan prévoit également que Twitter double ses revenus au cours de la même période, et bien qu’il ait depuis été agressif dans l’accélération de l’innovation et de nouveaux paris, ce qui a produit quelques premiers résultats, il y a également eu des questions sur son nouvel élan, avec divers nouveaux éléments également. ne parvient pas à gagner du terrain et peut-être ne fournit-il pas ce que Twitter aurait pu espérer, du moins au début.

Il semblait que Dorsey essayait de conserver le poste le plus élevé, et avec bon nombre de ces nouveaux projets encore à leurs débuts, il est trop tôt pour dire s’ils aideront l’entreprise à atteindre ces objectifs. Mais, pour une raison quelconque, Dorsey en a assez vu, soit avec des résultats inférieurs aux attentes, soit Dorsey jugeant simplement qu’il est temps de passer à de nouveaux projets.

Dont, Dorsey en a quelques-uns. En plus de gérer Square, Dorsey est également fortement impliqué dans la communauté crypto en tant que fervent partisan de Bitcoin, et en particulier, le potentiel que Bitcoin détient pour démocratiser les paiements et les options financières dans les communautés mal desservies.

Ce qui fait partie de l’intérêt de Dorsey pour l’Afrique, où les paiements cryptographiques pourraient faciliter de toutes nouvelles opportunités de connexion entre les régions reculées et celles ayant un accès limité aux services financiers. Plus que les économies occidentales, les projets de cryptographie ont une valeur beaucoup plus immédiate sur ces marchés émergents, et peut-être, avec la liberté de Twitter, Dorsey tournera-t-il désormais son attention vers ces projets, dans le but d’utiliser la technologie d’une manière différente.

Dorsey a, dans le passé, déploré le rôle que Twitter a joué dans le discours social et les impacts négatifs que les médias sociaux ont eu de manière plus générale.

En 2018, Dorsey a noté que :

«Nous avons été témoins d’abus, de harcèlement, d’armées de trolls, de manipulations par le biais de robots et de coordination humaine, de campagnes de désinformation et de chambres d’écho de plus en plus conflictuelles. Nous ne sommes pas fiers de la façon dont les gens ont profité de notre service, ou de notre incapacité à y répondre assez rapidement.

Cela faisait partie de l’annonce d’un nouveau projet visant à évaluer la santé de la conversation en ligne, mais il est clair que de tels éléments pèsent sur Dorsey depuis un certain temps, et en tant que l’un des fondateurs des médias sociaux modernes, il se peut simplement que Dorsey veuille maintenant passer son temps sur des utilisations alternatives de la technologie, avec une approche plus bénéfique et connective.

Il a certainement fait l’éloge du potentiel de Bitcoin, et plus largement de la cryptographie :

Il s’agit peut-être simplement d’un changement logique pour ses propres ambitions personnelles, et non d’un reflet des performances de Twitter – bien que vous puissiez supposer que la pression de ces investisseurs a joué un rôle dans la décision de Dorsey de se retirer complètement.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Twitter ?

Le PDG entrant, Agrawal, qui travaille pour Twitter depuis plus de 10 ans, après avoir commencé en tant qu’ingénieur logiciel, aura désormais la possibilité de marquer sa propre marque et potentiellement de faire basculer Twitter dans une nouvelle direction. Dorsey note qu’Agrawal a été impliqué dans toutes les décisions majeures de la plate-forme ces derniers temps, donc vous ne vous attendriez pas à un changement de direction significatif, mais même ainsi, Agrawal viendra avec un état d’esprit et une concentration différents, ce qui pourrait voir Twitter abandonner certains projets et doubler les autres, conformément à ses objectifs préétablis.

Mais c’est la fin d’une ère pour la plateforme. @Jack, qui a tweeté le tout premier tweet, restera sur le tableau de Twitter jusqu’au début de la nouvelle année, puis il sera parti, ce qui signifie que les quatre co-fondateurs de Twitter auront quitté l’entreprise (Biz Stone reste un conseiller informel).

C’est important, à bien des égards, et il sera intéressant de voir comment cela impacte l’avenir de la plate-forme.