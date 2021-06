Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, veut créer un portefeuille matériel Bitcoin open source et non dépositaire

Portefeuilles Bitcoin

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, veut créer un portefeuille matériel Bitcoin open source et non confidentiel

Le promoteur de Bitcoin prévoit une collaboration communautaire sur l’application qui “fonctionne sans Square et peut-être aussi sans l’autorisation d’Apple et de Google”.

Le promoteur de Bitcoin et PDG de Twitter, Jack Dorsey, envisage de créer un portefeuille matériel pour Bitcoin et l’a lancé en partageant son point de vue avec la communauté.

Vendredi, Dorsey s’est rendu sur Twitter pour partager ses plans pour ce portefeuille qui, s’il était construit, serait “entièrement ouvert, de la conception logicielle à la conception matérielle, et en collaboration avec la communauté”.

L’idée est d’avoir un produit inclus qui apporte une solution non dépositaire à des millions de personnes partout dans le monde.

S’adressant au plus gros obstacle à cela, “pas vos clés, pas vos pièces”, Dorsey a déclaré que la garde ne doit pas nécessairement être tout ou rien, et elle peut probablement être simplifiée grâce à “l’auto-garde assistée”. Il a écrit,

« Assisted nécessite une excellente conception du produit : un temps d’installation minimal, s’appuyant sur des appareils existants et une fiabilité de bout en bout. »

De telles solutions assistées doivent offrir une excellente expérience lors de l’utilisation du mobile, mais bien sûr, cela comporte ses propres dangers de combinaison de disponibilité et de sécurité – des fonds pouvant être dépensés avec des autorisations de téléphone uniquement avec des contrôles plus sécurisés. Mais la sécurité est «compliquée». Ici, la couche 2 est essentielle à la croissance, a déclaré Dorsey en ajoutant :

« La croissance par ordre de grandeur que nous imaginons nécessite un mélange de solutions de garde, hors chaîne et de deuxième couche qui permettent aux gens de « redescendre de 0 ». »

Et bien sûr, l’intégration de Cash App est évidente, mais bien qu’il s’agisse d’une application personnalisée, elle n’a pas besoin d’appartenir à Square, a-t-il ajouté.

“Nous pouvons imaginer des applications qui fonctionnent sans Square et peut-être aussi sans l’autorisation d’Apple et de Google”, a conclu Dorsey en promettant qu’ils “écouteront et poursuivront la conversation”. L’équipe créera également un compte Twitter et GitHub dédié si elle décide de créer un portefeuille Bitcoin matériel, a-t-il déclaré.

