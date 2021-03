Le PDG de Twitter lance un sondage en ligne lors de l’audition du Congrès américain; appelé par le législateur

Un membre du Congrès en voyant la réaction de Jack Dorsey sur Twitter a critiqué son «multitâche».

Dorsey a été interrogé par les législateurs américains avec le PDG de Facebook et le parent de Google Alphabet pendant près de deux heures et leurs questions allaient de « la plate-forme porte-t-elle la responsabilité des émeutes du 6 janvier au Capitole américain? » À la question de savoir s’ils comprenaient la différence entre « Oui ‘ ou pas’. Les interrogateurs ont demandé aux répondants de répondre uniquement en ces deux mots, «oui» ou «non».

Frustré par les questions, Dorsey a lancé un sondage sur sa plateforme en affichant juste un «?» où les utilisateurs doivent voter «oui» ou «non». La représentante démocrate Kathleen Rice, en remarquant le sondage, a demandé quel camp était gagnant auquel Dorset a répondu que «oui» était. «Vos compétences multitâches sont assez impressionnantes.» vint sa réplique cynique.

Mark Zuckerberg de Facebook et Sundar Pichai de Google étaient également présents en tant que témoins à l’audition conjointe du Comité du commerce et de House Energy. Ils ont été interrogés sur les préoccupations des médias sociaux telles que le harcèlement, l’extrémisme, les discours de haine et la désinformation sur Covid-19.

Alors que les membres du Congrès essayaient de cerner les politiciens qui les interrompaient chaque fois qu’ils essayaient de donner une explication à leur « oui » ou « non », Dorsey a continué à aimer les tweets critiquant certains aspects de l’audience, y compris ceux qui appelaient à une mauvaise prononciation du nom de Pichai. .

Le sondage de Dorsey a recueilli 71 000 votes jusqu’à jeudi après-midi.

