Le PDG de United Airlines prédit que le mandat des masques de compagnies aériennes expirera en septembre ⋆ .

Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, prédit que le mandat du masque des passagers des compagnies aériennes se terminera en septembre.

La Transportation Security Administration (TSA) a annoncé le 30 avril que le mandat du masque dans les aéroports et dans les avions commerciaux expirerait le 13 septembre, après qu’une date limite initiale avait été fixée au 11 mai.

“Je suppose que le décret gouvernemental actuel expire le 13 septembre et, croisons les doigts”, a déclaré Kirby à Face the Nation de CBS, “je suppose qu’il expirera le 13 septembre, mais nous attendrons et verrons avec certitude.”

Le PDG de United Airlines sur le mandat des masques dans les avions: “L’ordre gouvernemental actuel expire le 13 septembre et je croise les doigts, je suppose qu’il expirera le 13 septembre, mais nous attendrons de voir avec certitude.” pic.twitter.com/RlwUK4RVe7 – Face à la nation (@FaceTheNation) 11 juillet 2021

Les voyages aériens personnels se sont rétablis, “et les voyages d’agrément se sont rétablis à plus de 100 pour cent”, a déclaré Kirby, selon The Hill.

Alors qu’il s’attend à ce que les voyages entre l’Europe “reviennent en grande partie dans leur intégralité” dès la réouverture complète des frontières, les voyages en Asie pourraient prendre encore 1,5 à 2 ans pour revenir à la normale, a rapporté The Hill.

Les voyages d’affaires, cependant, pourraient ne jamais revenir à la normale avant la pandémie, a déclaré Kirby.

“Je ne pense pas que quoi que ce soit sera normal de l’autre côté de cela, mais nous nous attendons à ce que la demande des entreprises reprenne vraiment en septembre, principalement [when] les écoles sont de retour, beaucoup de gens sont de retour dans les bureaux. Mais nous ne pensons pas qu’il se rétablisse vraiment complètement avant 2023 », a fait remarquer Kirby.