Le PDG de Vodafone devenu artiste révèle son incroyable collection d’art à domicile .

Philipp Humm a changé le monde de l’entreprise pour le monde de l’art

Avez-vous déjà vendu votre âme au diable ?

En guise d’ouverture à ce qui est essentiellement une interview d’intérieurs, cela peut sembler une première question assez solide. Mais Philipp Humm, ancien PDG de Vodafone et T-Mobile et MD avec Amazon, cherche des âmes depuis un certain temps maintenant.

L’homme de 61 ans a commencé à dessiner dans la salle de réunion avant d’échanger des décennies de succès d’entreprise pour le studio d’art.

Depuis lors, il a créé plus de 200 œuvres – dont des peintures, des dessins au crayon, des sculptures en bronze, des photographies d’art – et se prépare à présenter ses dernières peintures à l’huile et sculptures en bronze à la Saatchi Gallery le mois prochain.

L’artiste exposera ses œuvres à la Saatchi Gallery le mois prochain

Philipp a non seulement écrit et réalisé The Last Faust, un long métrage d’art de 2019, mais le roman de Goethe est la toile de fond de sa nouvelle exposition. Sa version moderne de l’homme qui vend son âme au diable est un titan de la technologie sur le modèle de Steve Jobs et Mark Zuckerberg, mais aussi une version extrême de nous-mêmes, vivant dans les plaisirs du moment.

“Eh bien, en tant qu’être humain, je dirais oui plus d’une fois”, dit Philipp en réponse à la question. « Nous, et je m’inclus dans cela, avons des aspirations dans la vie et faisons des compromis, nous disons « oui, ce sera bien » et si ce n’est pas le cas, nous y parviendrons – nous allons pour le rêve et nous négligeons le fait que le le rêve peut avoir des conséquences.

Renaître en tant qu’artiste est alors une seconde vie pour Philipp, libéré des contraintes de la salle de réunion. Nous sommes dans une ère de vie assez longue pour avoir deux vies de toute façon, suggère-t-il.

«Je ne pense pas que dans les temps modernes, nous devrions envisager de vivre une seule vie, nous vivons assez longtemps pour que les gens moyens considèrent leur vie comme une multitude de vies. Nos enfants peuvent regarder trois ou quatre vies, mais nous pouvons regarder de façon réaliste deux vies. C’est donc une belle opportunité de naître maintenant, nous pouvons vivre différentes passions et les vivre pleinement.’

L’une des premières choses que Philipp a faites lorsqu’il a fait la transition vers la vie numéro deux a été d’acheter cette propriété victorienne à Hampstead avec sa femme, la photographe Daniele Mah.

Tout le premier étage a été transformé en studio de Philipp



Le couple a soigneusement sélectionné des détails et des pièces insolites

À l’origine un quatre lits, le premier étage a été transformé en studio – rempli de sculptures, de croquis et d’œuvres d’art, c’est un lieu de travail spontané.

Avec cette nouvelle carrière est venue une nouvelle vision de la vie et des espaces de vie plus dynamiques que vous voyez ici. « J’ouvre davantage les yeux sur mon environnement », dit-il.

« Dans la vie d’entreprise, vous voyez la vie dans un tunnel, pas la richesse des couleurs, des ombres et de la lumière. Avant, ma maison était le prolongement de ma vie d’entreprise.

Les œuvres de Philipp et les images de Daniele ont rapidement commencé à remplir les murs de l’espace de vie du rez-de-chaussée défoncé, qui s’étend désormais de l’avant vers l’arrière.

Les pièces incluent un masque en caoutchouc de Phillip tenu hors du mur par une main statique – une interprétation du masque mortuaire traditionnel, réinventé comme un masque de vie – et la peau de Bartholomew, inspirée du Jugement dernier de Michel-Ange.

La table à manger en marbre contraste avec la cuisine sombre



La crédence en miroir reflète l’œuvre d’art de l’autre côté de la pièce

Au milieu de la pièce centrale se trouve une table asiatique en acajou qui servait autrefois d’autel, désormais vénérée par un certain nombre de sculptures qui se dressent au-dessus.

« C’est dommage que tant de foyers soient sans art parce que l’art change un foyer. Quand vous voyez un mur nu, vous pensez, assez terne. Remplissez-le d’art que vous aimez et c’est vraiment intéressant. C’est quelque chose que nous devons faire plus, cela nous rend heureux.

La pièce de devant est tout aussi surréaliste – il n’est pas surprenant que l’une des influences de Philipp soit Salvador Dali – avec un jeu de lèvres géantes en forme de canapé Studio 65 Marilyn. Ceux-ci sont assortis, ou peut-être dépareillés, à un globe Verner Panton. “Je pense que c’est ennuyeux de rester dans un style”, dit Philipp.

« Quand vous trouvez des styles différents et que vous les rassemblez, cela les valorise tous. Si tout est baroque, chaque pièce est réduite mais ainsi, chaque pièce se tient seule. Nous obtenons généralement une pièce d’ancrage et les autres suivent.

Daniele ajoute: “Mon mantra est que si vous ne tombez pas amoureux de quelque chose à première vue, ne l’achetez pas.”

La cuisine sombre à l’arrière de la maison était l’idée de Daniele, contrastant avec le sol et la table à manger en marbre, que le couple a eux-mêmes choisis dans une cour de marbre. Il y a une crédence en miroir, qui capture certaines des œuvres d’art, tout en permettant à quiconque cuisine de rester connecté à la pièce. “Les cuisines noires ont l’air sexy”, s’amuse Daniele.

Pris dans le miroir, une marionnette de Philipp – un regard souriant sur sa vie antérieure de manager.

« Vous êtes la marionnette de quelqu’un, même en tant que PDG, vous êtes la marionnette des actionnaires. La plupart de mes fils ont été coupés dans ce monde mais même le marché de l’art est un marché où vous n’avez pas besoin de commercialiser votre art d’une manière ou d’une autre, vous devez parler aux collectionneurs, donc même en tant qu’artiste, vous devez vivre dans la réalité , ce qui fait de vous un peu une marionnette – mais il n’y a pas de marionnettiste.’

Pucker up: Il y a même un canapé Studio 65 Marilyn



La tête de lit de style baroque a été importée de France

A l’étage, le studio s’agrandit sur le premier étage. Il est rempli d’œuvres d’art de Philipp, y compris une série d’études pour sa pièce Life Mask, qui sont maintenant une rangée de têtes sur la cheminée.

Les meubles ici sont tout sauf utilitaires. L’armoire est un article de chasse allemand du XIXe siècle et la chaise tulipe conçue par Jørgen Kastholm est aussi confortable qu’elle en a l’air. « La table vient de quelque part en Asie, dit Philipp.

« Je l’ai acheté en Amérique quand j’habitais là-bas, comme table de cuisine, mais c’est tellement résistant que je l’ai gardé comme table d’atelier – j’ai scié dessus, fait des sculptures dessus… il est indestructible. »

L’espace a donné à Philipp une nouvelle paix dans la vie. « Il y a une thérapie dans la vie, c’est la peinture. Je me sens à l’aise, parfois je n’écoute rien, mais c’est très relaxant. J’aime avoir le studio dans ma maison, il est intégré, je peux entrer à tout moment, cela devrait faire partie de la vie normale.’

Au deuxième étage se trouve la chambre principale. Le lit, complet avec tête de lit baroque, vient de France, et la lampe est un lustre globe en laiton Bakalowits des années 1970. Le reste du mobilier provient des meilleurs antiquaires de Londres.

Avec sa deuxième vie en plein essor, les éloges de la critique et une grande exposition en place, Philipp a-t-il des projets sur une troisième vie – en tant qu’architecte d’intérieur peut-être ?

« Eh bien, je lis pour savoir si ces milliardaires réussissent à financer le projet d’allongement de la vie. S’ils réussissent, je commencerai à penser à la troisième vie.

“Mais pour l’instant, je vais me concentrer sur le deuxième et j’espère qu’il sera long et sain, ce serait assez incroyable.”

START Art Fair 13-17 octobre, Saatchi Gallery, Londres.

