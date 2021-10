Le PDG de Wave Financial, David Siemer: les crypto-monnaies « régneront »

David Siemer est le PDG de Wave Financial, une société de gestion d’investissements proposant des solutions d’actifs numériques de patrimoine institutionnel et privé. Siemer a lancé une société de capital-risque en phase de démarrage en 1995 et a découvert le Bitcoin (BTC / USD) pour la première fois alors qu’il se négociait à moins d’un dollar.

Dans une interview avec Invezz, Siemer a déclaré qu’il avait commencé à acheter du Bitcoin alors qu’il coûtait 8 $ la pièce. À l’époque, Bitcoin était entre les mains d’environ 300 personnes dans le monde et avait une capitalisation boursière de 500 000 $.

Reconnaissant les opportunités potentielles à long terme, Siemer a passé la majeure partie des 10 dernières années à aider le client de son entreprise à profiter de l’univers croissant de la cryptographie. Aujourd’hui, Wave Financial supervise plus d’un milliard de dollars d’actifs et continue d’innover avec le lancement de nouveaux produits, plus récemment le Wave NFT Fund.

Convaincre les milliardaires d’investir dans les crypto-monnaies

Siemer a rappelé qu’il avait passé deux jours entiers à inviter un investisseur milliardaire et un client d’Asie du Sud-Est à investir dans des crypto-monnaies en 2017. Ce client particulier disposait de dizaines de millions de dollars dans d’autres domaines d’activité de Wave. Mais Siemer a dû se contenter de la signature par le client d’un chèque de 250 000 $ pour les monnaies numériques.

La hausse des prix des crypto-monnaies au fil des ans ne s’est pas nécessairement traduite par un chemin plus facile pour Wave Financial. Il a dit:

Il est encore difficile de lever des fonds auprès de personnes qui ne comprennent pas les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de discussions. Ils veulent en parler.

Aujourd’hui, un client type de Wave Financial a une valeur nette comprise entre 10 et 20 millions de dollars et pourrait posséder 30 jetons qu’il a achetés par lui-même. La plupart des clients « ne savent pas pourquoi » ils possèdent des devises spécifiques.

Wave s’efforce de réduire l’exposition de ses clients à 10 tokens grâce à une bonne gestion des actifs. La société tente ensuite de générer des rendements via divers fonds, dont le Digital Wave BTC Income & Growth Fund qui vise à distribuer un dividende de 1,5% de la valeur liquidative (VNI) par mois.

Siemer : « Je suis là-dedans pour le long terme »

Depuis la fondation de Wave Financial, Siemer a déclaré qu’il avait été témoin du crash du marché de la cryptographie de plus de 50% à cinq reprises. Siemer estime en outre qu’il a vu au cours de sa carrière d’investisseur 30 cas dans lesquels le marché numérique a perdu 30%.

Peut-être ironiquement, la crypto la plus importante et la plus discutée, Bitcoin, se trouve également être la devise « la moins intéressante » dont il faut parler, a-t-il déclaré. Après tout, Bitcoin est une réserve de valeur à la base.

Le reste de l’univers de la cryptographie offre le potentiel de « tout transformer », des produits financiers à la chaîne d’approvisionnement mondiale et à Internet. Avance rapide de 10 à 20 ans et les 20 plus grandes entreprises du monde se concentreront probablement sur la technologie. Parmi elles, la moitié seront des sociétés blockchain. Il ajouta:

Je suis là-dedans pour le long terme. Il s’agit d’une classe d’actifs de 2 000 milliards de dollars aujourd’hui, je ne vois pas de scénario où ce ne sera pas une classe d’actifs de 10 000 milliards de dollars dans quelques années.

Pic NFT ?

Les NFT sont essentiellement constitués d’images JPEG informatiques qui peuvent se vendre pour un million de dollars, a déclaré Siemer. Bien que cela semble fou, une œuvre d’art traditionnelle est une simple « toile avec de la peinture dessus » qui peut se vendre 500 millions de dollars. Il a dit:

Je suis dans le domaine que nous commençons tout juste. Tout cela n’est que le début. Oui, il y a des CryptoPunks qui se vendent pour un quart de million de dollars et ils sont moches. J’en ai un. Il est moche. Je ne sais pas pourquoi je l’ai acheté, mais c’était 30 $ et je l’ai acheté.

Aujourd’hui, le marché du NFT a évolué pour inclure la participation d’entreprises américaines. Le géant de la bière Budweiser, par exemple, a acheté une fusée de marque NFT fin août.

Pendant ce temps, les NFT peuvent apparaître sur le commissaire-priseur de haut niveau de Christy parce que « les gens traditionnels veulent voir ces actifs », a-t-il déclaré. Bien sûr, certains des NFT « passeront à zéro », mais « il y aura aussi une richesse incroyable autour de cela ».

Au final, le marché mondial de l’art est estimé à 50 000 milliards de dollars, ce qui est un « chiffre énorme », a déclaré Siemer. Par conséquent, il est logique de supposer que le marché du NFT pourrait éventuellement avoir une petite part de marché de quelques milliers de milliards de dollars.

L’article David Siemer, PDG de Wave Financial : Les crypto-monnaies « régneront sur tout » est apparu en premier sur Invezz.