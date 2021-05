Le PDG de WeWork, Sandeep Mathrani, déclare que les personnes qui travaillent à domicile sont moins engagées

Plus tôt cette semaine, le PDG de WeWork a déclaré au public distant du festival Future of Everything du Wall Street Journal que des employés plus engagés souhaitaient revenir au bureau. «Ceux qui sont le moins engagés sont très à l’aise de travailler à domicile», a déclaré Sandeep Mathrani.

La réaction en ligne a été rapide alors que les gens ont souligné comment un homme dont le gagne-pain dépend de la location de bureaux avait des motifs évidents de dénigrer le travail à distance – une tendance largement adoptée par les travailleurs pendant la pandémie et susceptible de persister après que nous puissions retourner au bureau en toute sécurité.

WeWork et d’autres équipes de coworking devraient prospérer alors que les entreprises reconsidèrent la quantité d’espace de bureau dont elles auront besoin et si les employés doivent se présenter chaque jour. Les espaces de bureaux flexibles proposés par des entreprises comme WeWork pourraient être plus attractifs que la signature de baux traditionnels à long terme. Il est donc logique que les gens soient sceptiques à l’égard des commentaires de Mathrani, car WeWork bénéficiera si davantage d’employeurs insistent pour que leurs travailleurs se présentent dans un bureau au moins quelques jours par semaine.

Mais quelle est la réalité?

Même s’ils ne sont peut-être pas les bienvenus, ses commentaires sur l’engagement ne sont pas faux, selon Eddy Ng, professeur de commerce Smith à l’Université Queen’s, qui étudie le travail à distance.

«Au bureau, tout ce que vous faites est de vous concentrer sur le bureau», a déclaré Ng à Recode. «À la maison, vous devez jongler avec de multiples demandes», surtout si vous avez des enfants, ce qui entraîne moins d’engagement.

Mais se concentrer sur l’engagement peut être hors de propos, en particulier pendant une pandémie mondiale. Bien que fortement corrélé, l’engagement n’équivaut pas nécessairement à la productivité. L’engagement au travail est un état psychologique dans lequel un individu «éprouve de la vigueur, de l’absorption et du dévouement au travail», selon Ng, alors que la productivité fait référence au résultat quantitatif d’un travail donné, comme le nombre d’appels traités par un représentant du service client et l’utilité ces appels sont.

Les deux paramètres sont importants, il est donc important de parler des deux lors de l’évaluation des avantages et des inconvénients de laisser les employés travailler à domicile. Il est difficile de dire à l’heure actuelle à quel point les niveaux d’engagement ont été affectés par les réalités de la pandémie, alors que de nombreux autres facteurs – perte, isolement, manque de services de garde – peuvent l’affecter.

«Au mieux, avec le retour au bureau, vous pouvez vous attendre à ce que la productivité revienne aux niveaux d’avant la pandémie, alors que vous pouvez réellement obtenir une plus grande productivité en travaillant à domicile», a déclaré Ng. Cela tient en partie à la façon dont, lorsque vous travaillez à domicile, vous subissez moins d’interruptions de la part de vos collègues et gagnez du temps en évitant les déplacements.

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses études sur la productivité des travailleurs ont montré que, dans l’ensemble, les gens étaient tout aussi productifs – parfois plus – lorsqu’ils travaillaient à domicile qu’au bureau. Mais, tout comme les commentaires du PDG de WeWork, nous pourrions vouloir prendre certaines de ces études avec un grain de sel.

La plupart des études sur le travail à domicile pendant la pandémie, y compris celles de Ng, reposent sur l’auto-évaluation de la productivité des employés.

Et la plupart des employés ont dit qu’ils préféreraient travailler à domicile, du moins une partie du temps. En effet, un employé sur quatre a déclaré qu’il pourrait quitter son emploi après la pandémie, en grande partie pour chercher du travail avec une plus grande flexibilité pour travailler à domicile. Une autre étude a révélé que les employés sont prêts à accepter une réduction de salaire de 8% pour travailler à domicile deux ou trois jours par semaine. Les employés, dans leur désir de travailler à domicile, peuvent être biaisés dans leurs rapports sur leur productivité.

Mais il existe également des études plus objectives qui suggèrent que le travail à domicile ne nuit pas à la productivité.

Au début de la pandémie, Microsoft a publié des données sur le nombre de fois où les ingénieurs travaillant à domicile ont soumis des modifications au code informatique de l’entreprise – en utilisant cette métrique comme indicateur de productivité. La productivité n’a pas baissé lorsque les ingénieurs ont commencé à travailler à domicile. «Pour les éléments de travail, les validations et les demandes d’extraction, nous ne constatons aucune baisse», lit-on dans le rapport.

Et les données de Time Is Ltd., une société d’analyse de la productivité, ont également révélé que les gens étaient en mesure de maintenir la productivité chez eux.

Comme Jan Rezab, fondateur et PDG de Time Is Ltd., l’a déclaré dans une interview accordée à Recode plus tôt cette année: «Nous sommes tout aussi improductifs qu’avant.»

Bien sûr, nous pouvons également consulter ces données avec scepticisme. Microsoft accorde des licences aux logiciels Teams, vidéo, de chat et de collaboration qui, tout en étant également utilisés au bureau, sont beaucoup plus essentiels lorsque vous travaillez à domicile. Time Is Ltd. fait son argent en mesurant la façon dont les employés utilisent les logiciels de travail – sans doute plus nécessaire lorsqu’ils sont à la maison.

Cela ne veut pas dire qu’ils manipulent les données, mais simplement que leurs conclusions sont conformes à leurs modèles commerciaux, nous devons donc garder cela à l’esprit.

Et vous ne pouvez pas séparer les mesures de productivité enregistrées au cours de la dernière année de la réalité selon laquelle vivre une pandémie a fait des ravages sur tout le monde. Une vaste enquête de Microsoft a révélé que 54% des travailleurs dans le monde se disent surchargés de travail et 39% se sentent «épuisés».

Vraisemblablement, l’atténuation de bon nombre de ces circonstances atténuantes améliorera le travail – à la fois l’engagement et la productivité -. Mais nous devrons attendre et voir. Nous avons vécu la première phase de la grande expérience de travail à domicile et maintenant nous passons à la deuxième phase – lorsque beaucoup travailleront à domicile, mais sans les réalités écrasantes et les distractions liées à la pandémie.