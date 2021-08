Le PDG de WhatsApp appelle Apple à propos de l’annonce des outils de sécurité pour les enfants

Depuis qu’Apple a présenté les nouveaux outils de protection pour la sécurité des enfants cette semaine, les opinions ont instantanément divisé. Alors que certains pensent que c’est une affaire énorme pour protéger les enfants, d’autres pensent que cela ne fera que créer une porte dérobée permettant aux gouvernements d’accéder aux iPhones des gens.

Maintenant, le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, est le dernier à rejoindre ceux qui pensent que les nouveaux outils de sécurité pour enfants d’Apple pourraient être mauvais.

Ce n’est pas la première fois que Cathcart critique Apple. Il y a quelques semaines, le PDG de WhatsApp a appelé Apple au sujet du malware NSO dans une interview avec le Guardian et a déclaré que l’entreprise devrait “être bruyante, participer” plutôt que de dire que cela n’affectera pas beaucoup de ses utilisateurs.

Alors qu’une autre controverse monte, Will Cathcart pense que l’approche adoptée par Apple « introduit quelque chose de très préoccupant dans le monde » et que WhatsApp n’adoptera pas quelque chose de similaire dans son système. Bien qu’il soit important de garder à l’esprit qu’il a été signalé que Facebook souhaite pouvoir lire les messages des personnes sur WhatsApp pour des publicités ciblées.

Voici ce que Will Cathcart a dit :

Bien que Cathcart soit une autre grande voix contre Apple dans ce cas, rejoignant d’autres comme Edward Snowden et l’Electronic Frontier Foundation, un mémo interne obtenu par 9to5mac montre qu’Apple répond aux préoccupations concernant la nouvelle numérisation de photos :

Assurer la sécurité des enfants est une mission si importante. À la manière d’Apple, la poursuite de cet objectif a nécessité un engagement interfonctionnel profond, couvrant l’ingénierie, l’AG, l’HI, le juridique, le marketing produit et les relations publiques. Ce que nous avons annoncé aujourd’hui est le produit de cette incroyable collaboration, qui fournit des outils pour protéger les enfants, mais aussi pour maintenir l’engagement profond d’Apple envers la confidentialité des utilisateurs.

Nous avons vu beaucoup de réponses positives aujourd’hui. Nous savons que certaines personnes ont des malentendus et que plus d’un s’inquiètent des implications, mais nous continuerons à expliquer et à détailler les fonctionnalités afin que les gens comprennent ce que nous avons construit. Et bien que beaucoup de travail acharné nous attend pour fournir les fonctionnalités au cours des prochains mois, je voulais partager cette note que nous avons reçue aujourd’hui du NCMEC. J’ai trouvé cela incroyablement motivant et j’espère que vous aussi.