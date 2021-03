Le PDG de WhatsApp parle de la concurrence avec iMessage, les étiquettes de confidentialité dans l’App Store, et plus

Dans une nouvelle interview ce mois-ci, le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a parlé en détail de ce que c’est que de rivaliser avec iMessage ainsi que de la querelle en cours de Facebook avec Apple. Cathcart a également évoqué les changements à venir de la politique de confidentialité de WhatsApp lors de l’entretien.

Cathcart est apparu sur le Podcast de grande technologie et a été interrogé dès le départ sur les étiquettes de confidentialité dans l’App Store. WhatsApp a parlé de cette fonctionnalité de confidentialité dans le passé, et Cathcart a réitéré que WhatsApp pense qu’il existe des différences de normes entre les applications tierces et les applications Apple:

«Vous ne voyez pas d’étiquette pour iMessage lorsque vous le téléchargez parce que vous ne le téléchargez pas, c’est sur votre téléphone pour commencer. Et donc, nous avons critiqué cela. C’est sur leur site Web si vous pouvez le trouver. Mais même là… Ne pas utiliser cette métaphore, mais qu’est-ce qu’une pomme à une pomme? Nous avons des informations de paiement, car nous avons une fonctionnalité facultative pour que vous puissiez utiliser les paiements en Inde, si vous le souhaitez. Apple a des fonctionnalités de paiement et vous pouvez envoyer de l’argent à un ami via iMessage. Notre étiquette indique que nous avons des informations de paiement, pas celles d’iMessage, quelle est la différence? Pourquoi le nôtre dit-il et le leur non? »

Cette interview a été menée avant qu’Apple ne déploie une nouvelle page sur son site Web affichant les étiquettes de confidentialité de ses applications à un seul endroit, mais l’argument de Cathcart serait probablement le même malgré tout.

Le PDG de WhatsApp a également été interrogé sur la querelle en cours entre Apple et Facebook, en particulier en ce qui concerne un commentaire de Mark Zuckerberg dans lequel il a déclaré qu’Apple était «l’un des plus grands concurrents de Facebook».

Cathcart a expliqué qu’il est évidemment dans le meilleur intérêt d’Apple de «faire en sorte que tout le monde utilise un iPhone» car «l’expérience de messagerie fonctionne mieux sur iMessage si tout le monde a un iPhone.»

«Si les gens passent à quelque chose comme WhatsApp ou un autre service, il est plus facile pour leurs amis de faire des allers-retours entre un iPhone ou un Android. J’utilise un Android. Quand les gens me mettent dans un groupe iMessage avec un groupe de leurs amis, ça se brise, c’est une expérience bizarre. Vous ne pouvez même plus aimer les messages, il dit simplement: « Comme sous forme de texte. » C’est une expérience étrange. Si vous souhaitez passer un appel vidéo de groupe, cela ne fonctionne pas. «

Il a ajouté qu’il était dans «l’intérêt stratégique d’Apple que les gens n’utilisent pas quelque chose comme WhatsApp» parce qu’ils ne veulent pas que les gens utilisent un téléphone Android.

«Eh bien, j’utilise un Android parce que si vous regardez la base d’utilisateurs de WhatsApp, nous sommes très lourds d’Android. J’utilise aussi un iPad, j’utilise des iPhones depuis de nombreuses années, mais je veux vraiment utiliser le produit comme la plupart des gens l’utilisent, alors j’utilise un Android. Beaucoup de gens utilisent les deux ou vont et viennent parce que nous construisons nos produits pour les deux et vous devez tous les comprendre. »

Enfin, Cathcart a abordé les changements à venir de la politique de confidentialité de WhatsApp, qui ont initialement donné aux gens l’impression que leurs messages pourraient être partagés avec Facebook. Le PDG de WhatsApp a doublé le fait que ces changements de politique de confidentialité ne concernent que les communications avec les entreprises, pas entre les utilisateurs:

«Cette mise à jour ne change rien à la confidentialité de vos messages personnels, il n’y a aucun changement à cela. Nous décrivons certaines nouvelles fonctionnalités commerciales que nous développons pour que les gens puissent communiquer avec les entreprises, si vous le souhaitez. Les gens n’ont pas à faire ça. Les gens ont le contrôle s’ils le souhaitent. »

L’interview complète vaut le détour. Vous pouvez trouver une transcription sur le site Web OneZero ici, ou vous abonner au Podcast de grande technologie sur les podcasts Apple pour écouter.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Mac sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: