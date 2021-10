Le PDG de Yieldly déclare que l’interopérabilité sur DeFi est plus importante qu’une blockchain leader sur le marché

La finance décentralisée (DeFi) est sans aucun doute l’une des offres phares du marché des crypto-monnaies. DeFi a fourni aux utilisateurs des alternatives aux investissements traditionnels auxquels ils n’auraient pas pu accéder autrement et cela a été l’un des principaux facteurs de croissance de l’espace.

Actuellement, il existe un certain nombre de blockchains sur lesquelles les protocoles DeFi sont programmés, à savoir ; Ethereum, Solana, Cardano, Algorand, sur lesquels Yieldly est basé, entre autres. Ces blockchains semblent être dans une course aux armements pour s’assurer la plus grande part de marché et dominer l’espace. Cependant, le PDG de Yieldly, Sebastian Quinn, ne pense pas que ce soit le moyen de gagner. Au lieu de cela, dit Quinn, l’accent devrait être davantage mis sur l’interopérabilité entre les blockchains.

Quinn s’est entretenu avec NewsBTC pour une interview, au cours de laquelle le PDG a partagé ses réflexions sur l’espace, les chaînes de blocs programmables et des informations exclusives sur les futures listes du jeton YLDY natif de Yieldly.

NewsBTC : Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à Yieldy ?

Sébastien quinn : Ma formation professionnelle est en droit des sociétés. J’ai travaillé en droit des sociétés pendant environ cinq ans, faisant une variété de choses, principalement le financement des entreprises et les fusions et acquisitions. Grâce à cela, nous avons vu beaucoup d’offres technologiques intéressantes, et je suis passé à la technologie à plein temps en faisant diverses choses : conseiller et aider les startups. J’ai conseillé certains des premiers ICO qui se sont produits.

Puis, au cours de l’année 2017, nous avons assisté à une série d’ICO très réussies et à plusieurs entreprises qui, à ce jour, fonctionnent toujours de manière exceptionnelle. Aussi, pendant cette période, j’ai mis en place l’un des premiers accélérateurs d’IA et de blockchain, avec le groupe JD.com, qui est une grande société cotée au Nasdaq. Nous avons commencé à voir l’intérêt initial des grandes entreprises à comprendre et à vouloir travailler avec la technologie des registres distribués.

Depuis trois ou quatre ans, nous poursuivons notre travail dans l’espace, en gardant un œil très clair sur les tendances et en continuant à investir dans des projets. Il y a environ deux ans, nous avons commencé à voir un changement dans les projets de notre portefeuille et sur lesquels nous conseillons, qui devenaient beaucoup plus orientés vers les produits DeFi dans l’espace.

Nous avons pensé qu’il était temps d’utiliser tous nos apprentissages et de vraiment développer un produit DeFi qui rassemblerait nos connaissances sur la cryptographie, la finance d’entreprise, puis une expérience très réelle et vécue de ce que les grandes entreprises comme JD.com recherchaient lorsqu’ils réfléchissaient à la manière de procéder, utilisez la crypto ou DeFi pour les cas d’utilisation de la finance traditionnelle. Yieldly est sorti de cette expérience.

NewsBTC : Pourquoi avez-vous choisi de vous appuyer sur Algorand plutôt que sur d’autres blockchains ?

Sébastien quinn : L’opportunité commerciale, en termes que nous savions que nous pourrions avoir un avantage commercial si nous étions l’un des premiers sur le marché à fournir DeFi dans une grande couche 1. Algorand, en tant que protocole, présente certains avantages techniques par rapport à Ethereum. . Algorand est nettement plus rapide et vous disposez de 40 000 TPS. Il est extrêmement peu coûteux et fiable. Les taux de gaz et de transaction ne fluctuent pas. Il est également négatif en carbone, ce qui est important pour nous.

Il présente également des avantages techniques. Il existe depuis plus de 2 ans et n’a jamais été hors ligne. La crypto doit être conçue pour attirer les 100 prochains millions d’utilisateurs et elle doit être conçue de manière extrêmement conviviale. Algorand répond à toutes ces exigences. La technologie est fondamentalement plus facile à utiliser que ses pairs pour le moment.

NewsBTC: Le jeton natif Yieldly (YLDY) vient d’apparaître sur l’échange MEXC, y a-t-il d’autres listes d’échange que nous devrions attendre avec impatience?

Sébastien quinn : Nous avons beaucoup lutté avec Yiedly en tant que premier produit DeFi sur Algorand, et avons également été reconnus par les bourses pour avoir répertorié notre jeton. Notre jeton est basé sur Algorand et Algorand Standard Asset (ASA), ce qui signifie que la plupart des bourses n’ont normalement pas intégré leur technologie pour activer cet ASA.

Nous avons été très chanceux d’être les premiers ASA inclus dans le MEXC. De plus, nous nous sommes engagés de manière proactive avec la bourse coréenne Probit. Nous serons cotés à court terme, faisant de YLDY le premier token ASA coté en Corée.

En ce qui concerne les futures listes d’échanges, il y a actuellement un certain nombre de discussions avec les échanges de marques. Sans dévoiler le jeu, vous pouvez essentiellement identifier les échanges qui sont très publics en voulant lister les actifs d’Algorand. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour gérer et lancer notre token sur ces échanges.

NewsBTC : De nos jours, lorsque les gens pensent à NFT, ils pensent à Ethereum. Comment Yieldly envisage-t-il de favoriser l’adoption de la NFT sur la blockchain d’Algorand ?

Sébastien quinn : L’une des choses les plus cool à se produire dans la crypto cette année a été l’avènement de tout l’intérêt pour les NFT en tant qu’actif. C’est un produit qui attire largement un grand nombre de personnes. Elle touche un grand nombre de groupes d’intérêt.

Vous avez raison de dire que la plupart de cela se produit sur Ethereum, mais il n’y a aucune raison réelle pour que ce soit le domaine exclusif. Les NFT à Algorand ont beaucoup de sens. C’est facile à utiliser, peu coûteux à traiter, bon marché à créer, c’est un processus simple pour créer NFT à Algorand.

Nous suivons un processus pour créer des outils qui permettent un écosystème sain et prospère à Algorand. Nous avons eu quelque chose de l’ordre d’environ 400 créateurs qui ont publié et soumis NFT pour distribution à la communauté. Nous avons eu des créateurs de NFT sur Ethereum qui nous ont demandé d’aider Algorand parce qu’ils veulent apporter leurs collections NFT.

Nous pensons que ce n’est qu’une question de temps. Il y aura un écosystème NFT qui pourrait avoir une chance de rivaliser avec certains des grands écosystèmes NFT en crypto en ce moment.

NewsBTC : En quoi Yieldly est-il différent des autres protocoles DeFi sur la blockchain d’Algorand et bien sûr d’autres blockchains programmables comme Solana ?

Sébastien quinn : Nous avons toujours voulu être les premiers à montrer que des applications pour DeFi peuvent exister sur Algorand. Les chiffres parlent d’eux-mêmes en termes de validation. À notre apogée, nous avions misé environ 160 millions de dollars dans nos pools de paris. Nous sommes constamment assis à cette barre des 100 millions de dollars.

Il n’y a pas de concurrent en l’état à Algorand. Nous continuons à créer des produits qui comptent pour tester nos cas d’utilisation étendus pour DeFi. Nous avons des groupes de parties prenantes non seulement pour Yieldly, nous avons des groupes d’implantation pour plusieurs projets à Algorand. Nous avons la plus grande diversité d’actifs pour tous ceux qui possèdent des jetons ALGO ou ASA pour allouer ces actifs à nos produits.

La façon dont nous rivalisons avec les protocoles sur d’autres blockchains passe par d’excellents cas d’utilisation que nous essayons de traiter de manière proactive chez Algorand. Nous rivalisons pour avoir une technologie basée sur un protocole techniquement meilleur.

NewsBTC : Quelles innovations êtes-vous le plus enthousiasmé par l’espace DeFi ?

Sébastien quinn : Un domaine qui attire notre attention en ce moment est l’intersection de ce qui se passe avec les NFT et ce qui se passe avec DeFi, où ils convergent. Nous voyons des choses vraiment cool se produire où avec les NFT intelligents, les gens peuvent faire plus que simplement les tenir en place. Vous obtenez des dividendes de ces NFT.

D’un point de vue technologique, cela ouvre toute une série de cas d’usage pour créer des produits financiers ou des produits pseudo-financiers plus intéressants. Je pense qu’il y a encore beaucoup d’innovations à développer.

Ensuite, tout ce qui touche à la façon dont l’environnement réglementaire envisage la manière de traiter DeFi et l’acceptation de DeFi en tant que produit technologique, qui pourra être utilisé et accessible par un plus grand nombre de personnes.

NewsBTC : Selon vous, quelle a été votre plus grande réussite au cours de l’année où Yieldly a été lancé ?

Sébastien quinn : Ça a été une année folle. Tout le monde dans cette industrie sait que le rythme est inégalé par presque aucune autre industrie. Les choses se passent extrêmement vite. Je dirais de lancer le produit et d’obtenir la validation des utilisateurs que les choses que nous avons construites comptent pour eux.

Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’être à l’avant-garde de la création de produits qui dureront longtemps et qui seront dans une industrie qui ne fait que commencer et qui fait des perturbations très intéressantes en cours de route.

NewsBTC : Voyez-vous une blockchain comme Algorand surpasser Ethereum à l’avenir ?

Sébastien quinn : Nous sommes quelque peu agnostiques en technologie. Notre vision du monde est basée sur l’endroit où nous pouvons créer des produits plus faciles à utiliser. À l’heure actuelle, Algorand a un argument très convaincant et c’est pourquoi il a été choisi pour construire notre produit.

Nous savons qu’il reste encore un long chemin à parcourir dans l’adoption de la cryptographie dans le monde. Nous reconnaissons également que nous ne pouvons pas nécessairement être catalogués dans un seul protocole. L’idée d’interopérabilité est extrêmement importante et cela se voit dans la technologie que nous avons construite. Nous avons construit le premier pont Ethereum vers Algorand pour permettre l’échange de jetons DeFi à travers celui-ci.

Nous devons être très réalistes dans le fait qu’aucun de nous n’a de boule de cristal sur le protocole qui sera présent. Mais ce que nous savons tous, c’est que l’industrie continuera de croître et d’évoluer, nous voulons donc nous assurer que notre produit et notre technologie sont basés sur les meilleurs protocoles pour répondre à nos utilisateurs et cas d’utilisation. Pour le moment, il n’y a vraiment aucune comparaison avec Algorand.

NewsBTC : En conclusion, quelle fourchette de prix le Bitcoin et l’Ethereum proposeraient-ils d’ici la fin de l’année ?

Sébastien quinn : Nous sommes des crypto maximalistes et Bitcoin est le canari de la mine de charbon crypto. Nous ne voyons pas les crypto-monnaies aller nulle part, mais dans un monde où elles sont plus largement adoptées et deviennent omniprésentes en tant que technologie essentielle aux principaux cas d’utilisation dans le monde. Nous ne serions pas surpris si Bitcoin est bien au-dessus de 100 000 $ dans un avenir très proche.

Image en vedette de l’assistance mondiale ProBit