Le PDG de Zerodha, Nithin Kamath, déclare que la forte baisse des cours des actions des entreprises technologiques du nouvel âge est «effrayante» ; cibler une faible volatilité

Le PDG de Zerodha, Nithin Kamath, a exprimé son opinion sur la forte baisse du cours des actions des sociétés technologiques new-age cotées dans le monde, la qualifiant de « assez effrayante ». Nithin Kamath, connu pour avoir publié ses observations sur les tendances boursières et commerciales sur Twitter, a ajouté que seules certaines des actions technologiques déchues pourraient se rétablir. « La forte baisse des cours des actions des entreprises technologiques new age cotées à travers le monde est assez effrayante. Si l’histoire est un guide, seul un petit pour cent d’entre eux vont peut-être rebondir », a déclaré samedi le PDG de Zerodha sur Twitter.

Paytm, Nykaa, d’autres en rouge

Les marchés nationaux ont récemment vu la cotation d’entreprises du nouvel âge telles que Zomato, Nykaa, PolicyBazaar, Caretrade et Paytm. Parmi ceux-ci, seul Zomato se négocie au-dessus de son prix d’inscription, tandis que d’autres ont glissé bien en dessous de leur prix d’inscription. Le cours de l’action Cartrade tech a chuté de près de 50 % par rapport au prix de l’introduction en bourse. Paytm, la plus grande introduction en bourse vue par Dalal Street à ce jour, est en baisse de près de 40 % par rapport au prix d’émission. L’opinion de Nithin Kamath selon laquelle seul un petit pourcentage d’entre eux rebondira ajoute à la crainte des investisseurs en introduction en bourse qu’ils aient perdu une valeur significative.

Visez une volatilité plus faible

Nithin Kamath a en outre conseillé aux entreprises de la nouvelle ère de donner la priorité à une volatilité à long terme plus faible par rapport à un gain à court terme maximum, lors de la projection de croissance. Kamath est d’avis que les entreprises devraient viser une volatilité plus faible du cours des actions, ce qui serait bon pour les investisseurs qui recherchent des paris à long terme. « Lorsque les entreprises sont principalement évaluées en fonction de ce qu’elles projettent, il peut être contre-intuitif de parler à la baisse plutôt que d’augmenter le prix. Une volatilité plus faible du cours des actions est peut-être aussi quelque chose que les entreprises devraient viser, ce qui est également bon pour les investisseurs à long terme », a-t-il déclaré.

Le co-fondateur de Zerodha a déclaré que la valeur nette des équipes de base dans la plupart des entreprises du nouvel âge est liée aux ESOP et donc aux évaluations. « La plupart, y compris les fondateurs, souffrent de biais d’ancrage. Peu importe l’importance des bénéfices notionnels sur la détention d’actions, si le prix atteint un sommet et baisse, cela ressemble à une perte », a-t-il déclaré. De brusques changements dans la valeur nette de l’équipe ne peuvent pas être bons pour le moral et la concentration de l’équipe, et par extension pour l’entreprise.

Même aux États-Unis, les sociétés Internet de renom ont pris un coup. Netflix est en baisse de plus de 8% en décembre tandis que Twitter a chuté de 2% et Tesla d’Elon Musk a enregistré un énorme 18%.

Impact sur l’entreprise plus grande

Nithin Kamath a ajouté que des baisses soudaines et importantes aidées par la volatilité peuvent avoir un impact plus important sur l’entreprise que les entreprises dont les cours des actions baissent progressivement sur les bourses. Il a terminé en citant un dialogue de film de Bollywood « Nazdiki fayda dekhne se pehle, door ka nuksaan sochna chahiye ». Réitérant son conseil d’envisager une vision à long terme plutôt que des gains à court terme.

