Le PDG d’eBay déclare que l’entreprise envisage la crypto comme option de paiement et vend du NFT sur la plate-forme

eBay garde l’œil ouvert après avoir annoncé une prévision de profit faible pour le deuxième trimestre, car il fait face à une concurrence féroce d’Amazon, tandis que la capitalisation boursière totale de la cryptographie vise 2,4 billions de dollars.

eBay Inc. étudie de nouvelles options de paiement pour ses clients, y compris Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, a déclaré lundi le PDG Jamie Lannone dans une interview accordée à CNBC.

«Nous recherchons toujours les modes de paiement les plus pertinents et continuerons de les évaluer à l’avenir. Nous n’avons pas de plans immédiats, mais c’est (la crypto-monnaie) que nous surveillons », a déclaré eBay dans un communiqué.

La semaine dernière, eBay a publié des prévisions de bénéfices faibles pour le deuxième trimestre, face à une concurrence féroce d’Amazon. Les actions d’eBay (EBAY) ont enregistré aujourd’hui une augmentation de 2,4%, en baisse de 14% par rapport à la mi-avril.

La société de commerce électronique explore en outre «un certain nombre de façons» de s’impliquer dans les jetons non fongibles (NFT), a déclaré Lannone.

«Nous explorons des opportunités sur la façon dont nous pouvons l’activer (NFT) sur eBay de manière simple», a déclaré Lannone sur .. «Tout ce qui est à collectionner est sur eBay depuis des décennies et le restera au cours des prochaines décennies.»

Les NFT ont explosé en popularité cette année et le mois dernier, ils commençaient à perdre du terrain avec la baisse des prix de l’art numérique et du volume, mais ils semblent faire leur retour maintenant.

“La bulle n’est pas crypto, la bulle est que tout le monde se rend compte que la crypto de la merde sacrée est là pour rester wtf pouvons-nous faire pour y entrer”, a noté le commerçant populaire Loomdart, qui est également un conseiller d’eGirl Capital. C’est aussi un «excellent» moyen d’intégrer de nouvelles personnes, a-t-il ajouté.

Déjà, de nombreuses entreprises acceptent Bitcoin comme option de paiement, comme Tesla. Visa et Mastercard ont également pris des mesures pour intégrer la cryptographie dans leurs systèmes de paiement.

Le géant des paiements PayPal a déjà intégré la crypto dans son système en permettant à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et de conserver de la crypto avec un service de paiement crypté. Venmo, propriété de PayPal, a également introduit une fonctionnalité de cryptage sur son application le mois dernier.

«La demande du côté crypto a été multiple par rapport à ce que nous attendions initialement», a déclaré le PDG de PayPal, Dan Schulman.

Au milieu de cela, Digital Currency Group (DCG), la société mère de Grayscale, a annoncé qu’elle allait acheter jusqu’à 750 millions de dollars de GBTC, 3 fois les 250 millions de dollars initiaux qu’ils prévoyaient d’acheter.

Au 30 avril 2021, DCG avait acheté pour 193,5 millions de dollars d’actions de GBTC, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le marché est actuellement euphorique, avec Bitcoin près de 58000 dollars, Ether atteignant constamment de nouveaux sommets atteignant 3300 dollars aujourd’hui, et la capitalisation boursière totale de la cryptographie devrait atteindre 2,4 billions de dollars.

Bitcoin BTC 57 882,13 $ + 1,93% Ethereum ETH 3 311,72 $ + 12,37% Binance Coin BNB 676,96 $ + 8,24%

